La cola 'más famosa' de Instagram celebró sus 10 millones de seguidores

La estadounidense fue creciendo en esta red social de manera vertiginosa y lo que comenzó como un pasatiempo se convirtió en una fuente de hacer dinero gracias a la publicidad que podía promocionar a través de sus fotos.

Selter celebró con un video la cifra nada despreciable de diez millones de seguidores en Instagram hace apenas seis días.

“Las palabras no pueden describir cómo me siento ahora, increíblemente agradecida con todas las personas que me siguen. Ustedes son mi motivación para continuar haciendo lo que amo. Gracias por su apoyo, significa el mundo para mí (…)”, escribió.

