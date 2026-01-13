En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿La entrada al homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tiene algún costo? Familia aclara

¿La entrada al homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tiene algún costo? Familia aclara

A través de un primer comunicado publicado en sus redes sociales, la familia y equipo de Yeison Jiménez expresaron su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas tras la partida del artista.

Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez
Estas son las hipótesis que manejan las autoridades sobre el accidente donde murió Yeison Jiménez
Foto: Instagram
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad