¿La entrada al homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tiene algún costo? Familia aclara

Luego de que en la mañana de este martes 13 de enero de 2026 se confirmara el homenaje que se realizará en honor al artista Yeison Jiménez, tras su fallecimiento el pasado sábado 10 de enero, la familia del cantante emitió una importante aclaración.

A través de un primer comunicado publicado en sus redes sociales, expresaron su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas tras la partida del artista. “Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”.

Familia de Yeison Jiménez confirma fecha, hora y lugar de homenaje público: fans lo podrán despedir

En el mismo mensaje, confirmaron que el homenaje público se llevará a cabo en el Movistar Arena de Bogotá este miércoles 14 de enero. “Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados”, señala el comunicado.

Sin embargo, tras este anuncio, la familia y el equipo del artista alertaron sobre personas que estarían cobrando entradas para el evento, motivo por el cual decidieron aclarar la situación. “Hemos sido alertados de que personas inescrupulosas están vendiendo supuestos boletos para este homenaje. Esto es falso. No existe venta de entradas ni intermediarios autorizados”.



¿La entrada al homenaje a Yeison Jiménez tiene algún costo? Equipo aclara

Asimismo, reiteraron que el evento no tiene ningún costo. “Desde el equipo de Yeison Jiménez informamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que el homenaje programado para este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena es TOTALMENTE GRATUITO”, indicaron.

La familia también precisó que el acceso será completamente “libre y sin costo, hasta completar el aforo permitido del recinto”, por lo que hicieron un llamado a no realizar pagos ni compartir información personal con personas que aseguren pertenecer al equipo del artista.