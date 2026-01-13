Familia de Yeison Jiménez confirma fecha, hora y lugar de homenaje público: fans lo podrán despedir

La familia del cantante de música popular Yeison Jiménez confirmó oficialmente la fecha de su funeral en la ciudad de Bogotá. A través de un comunicado, el equipo del artista informó que se realizará un homenaje público para despedirlo y rendirle tributo a su legado musical.

“Con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo. El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”, expresaron.

El último mensaje de Yeison Jiménez a sus fans. Foto: yeison_jimenez en Instagram.

Asimismo, la familia agradeció a los seguidores por respetar los espacios privados durante el duelo y por la comprensión en este difícil momento.

“Informamos que el homenaje público se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena. Los detalles oficiales sobre el ingreso y la logística del evento serán confirmados en el transcurso de la mañana de este martes 13 de enero, a través de los canales autorizados”, indicaron.



En el comunicado, también reiteraron su agradecimiento por el respeto, el amor hacia el artista y la solidaridad con la familia. “Gracias por acompañarnos con amor, respeto y solidaridad. Familia y equipo de Yeison Jiménez”, concluyeron.

Cabe recordar que el siniestro aéreo ocurrió el pasado sábado 10 de enero de 2026, en el municipio de Paipa, Boyacá, cuando una avioneta en la que viajaba el cantante sufrió un accidente. En el hecho perdieron la vida seis personas, identificadas por Medicina Legal como:



Yeison Jiménez, cantante de música popular.

cantante de música popular. Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.

piloto de la aeronave. Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Óscar Marín, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Weisman Mora, integrante del equipo del artista.

Mientras avanzan las investigaciones para establecer con exactitud las causas del siniestro, el Ministerio de Transporte informó que se manejan tres líneas de investigación. La primera corresponde al componente operacional, que evalúa las condiciones de la aeronave, su operación en pista y las condiciones meteorológicas.

La segunda línea aborda el componente técnico, relacionado con el mantenimiento y el estado general de la aeronave. Finalmente, se analizan los factores humanos, que incluyen la evaluación del entrenamiento, la experiencia y las licencias de la tripulación.