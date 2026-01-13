En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Familia de Yeison Jiménez confirma fecha, hora y lugar de homenaje público: fans lo podrán despedir

Familia de Yeison Jiménez confirma fecha, hora y lugar de homenaje público: fans lo podrán despedir

En el comunicado, también reiteraron su agradecimiento por el respeto, el amor hacia el artista de música popular, Yeison Jiménez, y la solidaridad con la familia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad