La escena urbana sale con nuevas canciones y lidera los estrenos musicales de la semana

‘Estas Ganas’ de Greeicy: una bachata que nació de un verano en Madrid en donde muestra una faceta en donde la vallecaucana conecta de una forma sensual en su música.

“Esta es la primera vez que lanzó una bachata sola, he lanzado dos bachatas antes, pero han sido junto a Mike Bahía, y por primera vez estoy lanzando una bachatica sola y me tiene superfeliz porque tiene una sensualidad superprofunda. Tiene un saborcito latino que me atrapa para bailar, lo cual amo genuinamente”, dijo ella sobre la canción.