La Fiscalía investiga a Julio Iglesias por presuntos casos de acoso y agresión sexual

La figura de Julio Iglesias, uno de los artistas españoles más reconocidos a nivel mundial, quedó este lunes en el centro de una investigación judicial en España. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió diligencias preliminares tras una denuncia presentada el pasado 5 de enero, relacionada con presuntos casos de acoso y agresión sexual ocurridos en 2021.

La información se conoció luego de una investigación periodística conjunta publicada por eldiario.es y Univisión Noticias, que durante cerca de dos años recogió testimonios, documentos y relatos de dos mujeres que trabajaron para el cantante en distintos momentos.



Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga denuncia contra Julio Iglesias

Fuentes fiscales confirmaron que el Ministerio Público ya adelanta una investigación penal de carácter preprocesal, actualmente bajo reserva. Por ahora no se han detallado los delitos específicos que se indagan, debido al secreto de las diligencias y a la naturaleza de los hechos denunciados.

Las autoridades buscan establecer el alcance real de la denuncia y verificar la información recopilada por los medios, que apunta a presuntas conductas cometidas en propiedades del artista ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Julio Iglesias, cantante español. Foto: Instagram @julioiglesias.

Testimonios de extrabajadoras revelan presuntos abusos en 2021

Según la investigación periodística, las denunciantes son dos mujeres de nacionalidad dominicana que se desempeñaron como empleada del hogar y fisioterapeuta. Ambas relataron situaciones de acoso, agresiones sexuales y humillaciones laborales, ocurridas mientras mantenían una relación profesional con el cantante.

Los medios aseguran haber contrastado los testimonios con entrevistas a profesionales de la salud que atendieron a las mujeres por las secuelas físicas y emocionales. Además, indican que las extrabajadoras entregaron documentos que respaldan su vínculo laboral, entre ellos:



Contratos y documentos laborales

Fotografías y grabaciones

Mensajes de WhatsApp y registros de llamadas

Solicitudes de permisos migratorios

Los relatos fueron publicados con identidades protegidas y voces distorsionadas, dada la gravedad de las acusaciones.



Gobierno español pide llegar “hasta el final” de la investigación

La apertura de las diligencias generó reacciones en el ámbito político. El Gobierno español respaldó el avance de la investigación y pidió que no exista ningún espacio de impunidad. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, aseguró que no se mirará hacia otro lado y que se debe permitir que la justicia actúe.

En la misma línea, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, afirmó que frente a denuncias de este tipo es indispensable investigar a fondo y llegar hasta las últimas consecuencias.

Hasta el momento, ni Julio Iglesias ni su equipo legal han respondido a los intentos de contacto realizados por los medios de comunicación ni por la agencia EFE. Mientras tanto, la investigación judicial avanza en una de las controversias más delicadas que ha enfrentado el artista en su carrera.

