La gente piensa que no, pero me encanta Argentina: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo volvió a causar polémica después de realizar un live en Instagram para transmitir algunos momentos en familia, donde saluda a sus fans y envía un saludo a Argentina. Asegura que su novia es tiene raíces argentinas y que ama el país suramericano.

El video original dura aproximadamente 8 minutos y el canal Prensa Deportiva publicó el fragmento del video:



En el video Cristiano exclama: ¡Argentina, Argentina! Mientras que su novia saluda “¿Qué tal boludos? ¿Cómo están?

Cristiano continúa la grabación diciendo: “Mi novia es de la Argentina, mucha gente no lo sabe pero ella es mitad argentina y mitad española. A mí me encanta Argentina, la gente piensa que no me gusta pero en realidad me encanta y mucho”.

Giorgina, novia de Cristiano, finaliza diciendo “Somos buena gente los argentinos, claro que si”.