La inesperada confesión de Shakira sobre su relación con Piqué

La cantante barranquillera Shakira, luego de diez años de relación con Gerard Piqué y tener dos hijos con él, confesó que no queria casarse con el amor de su vida.



"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", manifestó Shakira, según el programa de entretenimiento el Gordo y la Flaca.

Estas declaraciones, sin duda, generaron conmoción entre los seguidores de la barranquillera.