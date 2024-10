La millonada que tendrían que pagar los fans de Shakira por tomarse una foto con ella

El regreso de Shakira a su natal Barranquilla generó gran expectativa, no solo por el concierto que ofrecerá el próximo 21 de febrero en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sino también por la posibilidad de adquirir paquetes VIP que permiten a los fanáticos tener un encuentro cercano con la superestrella colombiana. La noticia ha causado revuelo en las redes, sobre todo por los elevados precios de estos exclusivos paquetes.

Esto costaría tomarse una foto con Shakira

El más exclusivo de ellos es el "Ultimate Meet & Greet VIP Package", cuyo precio alcanza los $11.680.000 COP (aproximadamente $2.920 USD). Solo veinte afortunados podrán acceder a este paquete, que incluye una foto con Shakira y la oportunidad de conocerla en persona. Esta experiencia ha sido calificada como "única" y ha generado opiniones encontradas entre los seguidores. Mientras algunos consideran que el precio es elevado, otros aseguran que vale la pena por la posibilidad de estar cerca de una de las artistas más importantes del mundo.

Además del paquete más exclusivo, se han puesto a la venta otros dos paquetes VIP. El "VIP Lounge Package" tiene un costo de $2.799.000 COP (aproximadamente $700 USD) y ofrece privilegios adicionales para 180 personas, aunque sin el acceso directo a la cantante. El tercer paquete, el "Gold Hot Ticket Package", es la opción más accesible dentro de los VIP y está disponible para 400 personas, con un costo de $1.529.000 COP (aproximadamente $380 USD). Aunque no incluye un encuentro con Shakira, ofrece beneficios limitados y artículos exclusivos de la gira.

Los precios de estas experiencias desataron debates entre los seguidores, pero para muchos, la oportunidad de conocer a la artista justifica el gasto. Además de estos paquetes, las entradas más económicas para el concierto se sitúan en $240.000 COP (alrededor de $60 USD), lo que asegura que el evento sea accesible para un amplio público.

Publicidad

El concierto en Barranquilla forma parte de la nueva gira mundial de Shakira, un esperado retorno que no solo simboliza un momento especial para sus fanáticos, sino también una celebración de sus raíces. Infobae destaca que "la fiebre por ver a Shakira en vivo no para de crecer", especialmente en su tierra natal, donde no se presenta desde hace casi 20 años.

A medida que se acerca la fecha del concierto, la expectativa continúa en aumento, y los seguidores de Shakira están atentos a cualquier nueva información sobre el espectáculo y las sorpresas que podría traer su visita. Este retorno a Barranquilla promete ser un acontecimiento inolvidable tanto para la cantante como para sus admiradores.