La razón por la que expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI: "Toca saber en quién confiar"

El capítulo del 6 de noviembre de 2025 del Desafío Siglo XXI, emitido por Caracol Televisión, dejó al público sin palabras. Lo que parecía ser un tranquilo reencuentro familiar se transformó en uno de los momentos más tensos de la temporada, luego de que Andrea Serna, presentadora del programa, interrumpiera la jornada para anunciar una decisión inesperada: la expulsión inmediata de Katiuska, una de las semifinalistas más destacadas de la competencia.

En medio del descanso, mientras los participantes compartían emotivos momentos con sus familiares, Serna los reunió para comunicarles la determinación del programa. Con tono triste, explicó que se trataba de una sanción necesaria para “preservar los valores fundamentales del concurso”.

“Dada la gravedad, tengo y me veo en la obligación de compartirla con todos ustedes. En este programa, seguimos creyendo en algo que para muchos parece haberse desvanecido. Aquí creemos en la palabra. Le damos valor a lo que se promete. En últimas, seguimos siendo defensores de los valores, de los principios”, expresó Serna, visiblemente seria, mientras los concursantes reaccionaban con asombro.



¿Por qué expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI?

La producción confirmó que la falta cometida por Katiuska iba en contra de las reglas internas del programa y que la acción cometida traicionó la confianza que se había construido:

“Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura”, indicó la presentadora.



Su salida, dejó atónitos a sus compañeros, quienes la consideraban una de las competidoras más fuertes y con mayores opciones para llegar a la final.



La despedida de Katiuska

Tras conocer la decisión, Katiuska se mostró conmovida y asumió la responsabilidad de lo ocurrido, pese a asegurar que no todo fue consecuencia directa de sus acciones. “Sé que es mi responsabilidad, aunque no haya sido mi culpa. Es mi responsabilidad (…) pensar en que todo el esfuerzo se fue. Toca saber en quién confiar, aprender de los errores, a veces uno comete errores por inocente o por confiado. Agradecer y seguir adelante”, declaró antes de despedirse.

La expulsión de la concursante provocó desconcierto entre los demás semifinalistas, quienes deberán continuar en competencia sin una de las figuras más destacadas del grupo.

