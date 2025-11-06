En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Deportivo Pereira
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / La razón por la que expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI: "Toca saber en quién confiar"

La razón por la que expulsaron a Katiuska del Desafío Siglo XXI: "Toca saber en quién confiar"

En medio del descanso, mientras los participantes compartían emotivos momentos con sus familiares, Andrea Serna, presentadora del programa, los reunió para comunicarles la triste decisión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad