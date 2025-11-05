Yo Me Llamo Carin León sorprendió al original en emotivo encuentro: "Un honor"

En 2025, Colombia se sorprendió con el impresionante talento de Juan Carlos Parra en Yo Me Llamo, quien le dio vida al mexicano Carin León y su talento fue tan impresionante que fue el ganador de esa edición de la competencia, recibiendo, en ese momento, elogios del propio artista de Hermosillo, México.

Según León, en diálogo con Blu Radio en 2024, al hablar con él solo pudo manifestar su orgullo y mostrar que su personaje ha tenido una fuerza importante, teniendo en cuenta que "nunca pensó" ser un ejemplo y mucho menos identificar personas a través de su música.

"Cuando la gente se conecta en lo que hago, que no tengo miedo de ser quién soy. Ha mejorado mucho mi nivel como mi artista, si un consejo si pudiera dar es que vivan lo que tengan que vivir. Así se me dieron las cosas así", añadió.

Pero, finalmente, se dio el tan esperado encuentro en persona este 2025. A Día a Día, de Caracol Televisión, llegó el original para hablar del concierto que tendrá en el estadio El Campín de Bogotá el próximo 8 de noviembre y su cercanía, allí, el Yo Me Llamo Carin León entró en escena y dejó sin palabras al cantante.



Carin León y su imitador en Yo Me Llamo Foto: Instagram

“Mi compa quiero darle las gracias por ser esa persona que con su sabiduría y pasión por lo que hace me inspira a seguir mis propios sueños y metas. Conocerlo es un sueño cumplido, qué bueno ver que no solo eres un excelente artista y exponente, sino que también desprendes calidad humana y lo más importante humildad. En verdad es un honor”, dijo al conocerlo.

Cantó varios éxitos del artista mexicano a su lado, pero lo que sorprendió al León original fue su acento parecido al de Hermosillo por el cual lo elogió en repetidas ocasiones.

El artista mexicano tendrá su primer gran concierto en Colombia el 8 de noviembre en El Campín de Bogotá. Esto como parte de su reciente gira ‘Boca Chueca’, en donde ha hecho un recorrido de muchos éxitos, algunos al lado de colombianos como Maluma, Camilo y Silvestre Dangond.