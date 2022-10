La respuesta de hija de Martín Elias no dejó dudas sobre supuesta pareja de su mamá

Dayana Jaimes, la exposa del difunto cantante de vallenato Martín Elías, que murió de manera trágica en un accidente de tránsito en Sincelejo, fue puesta en evidencia por su propia hija sobre su estado sentimental.

Se trata de un diálogo que entabla con Paula donde, en conjunto, responde varias inquietudes de sus seguidores a través de unas historias de Instagram.

Una de las preguntas está relacionada con el hecho que Dayana tenga una actual pareja sentimental.

“¿Tu me conoces algún novio?”, le pregunta Jaimes a su hija. La pequeña le responde, “no”.

En el video, la viuda de Martín Elías afirma que no está enamorada en estos momentos y su hija lo confirma.

Al respecto sobre el hecho que Jaimes tenga o no novio, algunos seguidores manifestaron que eso no le debería importar a los fanáticos.

El próximo 14 de abril el reconocido artista de vallenatos cumplirá tres años de haber partido desde este mundo y dejar Dayana Jaimes junto a su pequeña.