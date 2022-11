La tremenda pelea de Shakira con Piqué y Clara Chía antes de mudarse a Miami

La cantante colombiana Shakira prepara lo que será su nueva vida en Miami junto a sus hijos Milán y Sasha. Después de la sonada separación de la artista barranquillera y el futbolista español Gerard Piqué parece que las cosas aún no han terminado para la pareja.

Luego de conocerse que firmaron un acuerdo en el que Piqué le permite llevarse sus hijos a Estados Unidos, se conoció que antes de volar para Estados Unidos ,según algunos medios, antes de viajar tuvo un ‘encontronazo’ con Piqué y su nueva novia, Clara Chía.

Publicidad

¿Cuál es la exigencia de Shakira a Piqué tras la separación?

En una de sus noticias el portal El Nacional.cat tituló “Clara Chía, encontronazo con Shakira antes de volar a Miami”, al publicar una información en la que supuestamente la barranquillera le “prohíbe a Piqué vivir en Miami” y, asimismo, a la novia del español.

“La intención del ex futbolista no es estar allí [en Miami] más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión ”, indicó una fuente cercana a la artista a Informalia, en declaraciones difundidas por ese medio.

Además finalizó que “esto no aparece en ninguna cláusula, sino que ella se lo pidió personalmente en la famosa reunión. Más bien se lo exigió”, en referencia a las peticiones en el proceso.

Según parece indicar dentro de los planes de la artista colombiana es pasar las fiestas de Navidad en Miami, la intención es que los niños empiecen el curso escolar en Estados Unidos el próximo año, el 9 de enero. Lo único que podría retrasar los deseos de la colombiana es la delicada salud de su padre, William Mebarak. Sin embargo, de momento todo marcha según lo previsto. Este fin de semana junto con su hermano Tonino y sus hijos, Milan y Sasha, ya conocieron el colegio de los niños.

Publicidad

Cabe recordar que la intérprete de ‘Monotonía’, después del comunicado emitido por los dos involucrados, no se ha referido al tema, ni de su separación ni de la custodia de sus hijos y todo lo conocido se ha filtrado por los medios de comunicación y los paparazis que siguen a la pareja.

Publicidad

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca cómo ha sido la oposición de Álvaro Uribe en los 100 días del Gobierno de Petro: