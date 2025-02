Las destrozan en redes: críticas a Yuri por cantar uno de sus éxitos con Ángela Aguilar

El clásico tema "La Maldita Primavera" ha vuelto a resonar con fuerza gracias a una nueva versión en regional mexicano interpretada por Yuri en colaboración con Ángela Aguilar. Sin embargo, lejos de recibir únicamente elogios, la canción ha generado una ola de críticas en redes sociales, especialmente dirigidas a la joven intérprete.

Las críticas a Ángela Aguilar no cesan

Ángela Aguilar continúa en el centro de la controversia tras sumediático romance con Christian Nodal, quien poco tiempo antes había terminado su relación con Cazzu, madre de su hija Inti. Muchos internautas han señalado a Ángela como la "tercera en discordia", lo que ha provocado una lluvia de comentarios negativos hacia la cantante.

Ante este panorama, Yuri salió en su defensa, expresando su apoyo y pidiendo que cesen los ataques hacia su colega.

Maldita primavera versión Yuri-Ángela Aguilar. Foto: Instagram @oficialyuri.

"Es una niña que va para arriba; es una estrella. Su vida es su vida, yo no soy juez. Pero tonta sería si dijera: ‘Ay, es que como tiene tantos problemas, no voy a cantar con ella’. Perdóname, no, cero”, afirmó la intérprete veracruzana. Además, lamentó el nivel de escrutinio que enfrenta Ángela.

A la pobre me la traen de un hilo. Ahora ya vi que si no ha pagado dos vestuarios... ¡Ay, ya déjenla en paz! Mañana que si ya tiene los calzones volteados... ¡Pobrecita, ya déjenla en paz! exclamó Yuri.

Ángela responde con gratitud

Lejos de dejarse afectar por las críticas, Ángela Aguilar ha preferido enfocarse en el éxito de la canción y en el cariño de sus seguidores.

"Angelitos, estoy súper contenta con todo el amor que le han estado dando a ‘La Maldita Primavera’. Gracias por hacerla suya, por tenerle tanto amor, tanto cariño a este dueto que para mí significa muchísimo. Les mando muchos besos", expresó la joven artista en una historia de Instagram.

Éxito en plataformas digitales

A pesar de la controversia, la nueva versión de "La Maldita Primavera", estrenada el 6 de febrero de 2025, ha sido un éxito en plataformas digitales. Actualmente, el video musical ya supera el millón de reproducciones en YouTube, consolidándose como uno de los lanzamientos más comentados del año.

Mientras las opiniones siguen divididas en redes, Yuri ha dejado claro que no permitirá que la polémica afecte su música, e incluso ha manifestado su interés en invitar a Ángela a su espectáculo "Icónica", donde repasa sus grandes éxitos de los años 80.