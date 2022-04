Las Villamizar: tres hermanas que harán justicia por la muerte de su madre

Esta noche, en la televisión de todos los colombianos y por medio de Caracol Televisión , llegará la nueva telenovela ‘Las Villamizar’, una historia que se desarrolla en 1816 y que está basada en la vida de tres hermanas que en la infancia sufrieron la pérdida de su madre de manera violenta.

Por eso, con sed de venganza, las tres hermanas; Carolina, Leonor e Isabela, se convertirán en espías para así hacer justicia por mano propia mientras hacen parte del Ejército Libertador.

Su padre, Gerardo Villamizar, será el encargado de enseñarles las distintas disciplinas de combate, infiltración y sabotaje. A medida que transcurre la historia, las tres hermanas deberán cumplir diferentes misiones y encargos que les entrega el Ejército Independentista, y en contraprestación, el ejército les entregará información sobre la ubicación de los culpables de la muerte de su madre.

Las protagonistas que le darán vida a las tres hermanas Villamizar son: Shany Nadan, Estefanía Piñeres y María José Vargas. Cada una tuvo que aprender a manejar sables y pistolas de la época, a pesar de tener tanta utilería al rededor.

“Digamos que eso es lo que más interesante me parece de los personajes, que no están enmarcados en un solo contexto. Son mujeres muchísimo más complejas de las que quizás hemos visto en televisión, que no se ciñen a los estándares de esta época y mucho menos de su época sobre lo que significa ser femenina”, comentó Estefanía Piñeres, actriz que interpreta a Leonor Villamizar, en entrevista con Caracol Televisión.

Una novela que traerá mucha acción y suspenso, y además hablará sobre el amor en familia, la unión y la lealtad. Su estreno será esta noche, 18 de abril, después de 'Desafío The Box'.

