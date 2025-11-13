Latin Grammy 2025 HOY, EN VIVO: así podrá ver la ceremonia gratis desde Colombia

Llegó el anhelado día para los amantes de la música hispanohablante, pues desde Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, se llevará a cabo la gala de los Latin Grammy 2025, la ceremonia que reconoce el trabajo de artistas, productores, disqueras y compositores durante el último año.

Blu Radio - Foto: AFP. Foto: AFP

¿A qué hora son los Latin Grammy? Fecha y hora Colombia

Desde las 3:00 de la tarde de este jueves, 13 de noviembre, comenzará la gala en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos, de toda la premiación e irá hasta las 11:00 de la noche.

Primero se darán los primeros galardones, luego se pasará a la álfombra roja y sobre las 7:00 de la noche comenzará la ceremonia prinicipal, en donde Maluma será la representación colombiana como uno de los presentadores.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2025?

Este año, los amantes de la música podrán verlo totalmente gratis y online gracias a Ditu, de Caracol Televisión. Solo necesitará acceso de internet en su celular para ver la ceremonia y estará acompañado de una tanda de expertos de la industria.



También, a través del canal de YouTube de la Academia podrá la primera parte de la premiación totalmene gratis:

Otras opciones para ver los Latin Grammy 2025 en Colombia

Streaming: la plataforma HBO Max transmitirá en vivo y online tanto la alfombra roja como toda la ceremonia principal, permitiendo disfrutar cada detalle desde cualquier dispositivo.



la plataforma HBO Max transmitirá en vivo y online tanto la alfombra roja como toda la ceremonia principal, permitiendo disfrutar cada detalle desde cualquier dispositivo. TNT: tradicionalmente ha sido la casa de las grandes premiaciones, volverá a emitir los Latin Grammy este año. La señal incluirá también la cobertura en directo de la alfombra roja, entrevistas y los momentos más destacados.

Los nominados colombianos que podrían brillar en los Latin Grammy 2025

Karol G - 'Si Ante Te Hubiera Conocido' Grabación del año, canción del año, canción tropical.

Grabación del año, canción del año, canción tropical. Morat - 'Ya Es Mañana' Mejor álbum pop/rock.

Mejor álbum pop/rock. Shakira - 'Soltera' Mejor canción pop.

Mejor canción pop. Andrés Cepeda - 'Bogotá' Canción del año, álbum pop tradicional, canción pop.

Canción del año, álbum pop tradicional, canción pop. Camilo (con Yami Safdie) - 'Querida Yo' Mejor canción pop.

Mejor canción pop. Maluma - 'Cosas Pendientes' Mejor canción urbana.

Mejor canción urbana. Mike Bahía - 'Calidosa' Mejor álbum tropical contemporáneo.

Mejor álbum tropical contemporáneo. Puerto Candelaria - 'Fiesta Candelaria' Mejor álbum tropical contemporáneo.

Mejor álbum tropical contemporáneo. Fonseca - 'Nunca Me Fuí' / 'Venga lo que venga' Mejor canción tropical.

Mejor canción tropical. Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - 'El Último Baile' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. Checo Acosta - 'Son 30' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. Karen Lizarazo - 'De Amor Nadie Se Muere' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. Peter Manjarrés & Luis José Villa - 'La Jerarquía' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. L os Cumbia Stars - 'Baila Kolombia' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. Fariana - 'Underwater' Mejor álbum de música urbana.

Mejor álbum de música urbana. Beéle ft W Sound y Ovy On The Drums - 'La Plena - W Sound 5' Mejor interpretación urbana/fusión urbana.

Mejor interpretación urbana/fusión urbana. Los Nuevos Canticuentos - 'Canticuentos y Coro de Ríogrande' Mejor álbum infantil.