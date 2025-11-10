Antes de los Latin Grammy 2025: todo lo que debe saber sobre la gran noche musical

La espera terminó. Este 13 de noviembre de 2025 se celebrarán los Latin Grammy en su vigésima sexta edición, que tendrá lugar en Las Vegas, Estados Unidos. La ceremonia, que reúne a lo mejor de la industria musical en español, premiará a los artistas, productores y compositores más destacados del último año.

Al igual que en ediciones anteriores, esta versión contará con una fuerte presencia colombiana, y no solo entre los nominados. Desde la esperada presentación de Karol G hasta la participación de Maluma como parte del equipo de presentadores, el talento nacional volverá a brillar en el escenario de los premios más importantes de la música latina, reflejando el momento dorado que atraviesa la industria colombiana.

Latin Grammy // Foto: AFP

¿A qué hora son los Latin Grammy 2025 y dónde verlos en Colombia?

Desde las 7:00 de la noche (hora de Colombia) de este 13 de noviembre de 2025, los colombianos podrán disfrutar de la vigésima quinta edición de los Latin Grammy tanto en vivo por televisión como en streaming, según su operador de cable o plataforma digital.



Opciones para ver los Latin Grammy 2025 en Colombia:

Streaming: la plataforma HBO Max transmitirá en vivo y online tanto la alfombra roja como toda la ceremonia principal , permitiendo disfrutar cada detalle desde cualquier dispositivo.

la plataforma transmitirá tanto la como toda la , permitiendo disfrutar cada detalle desde cualquier dispositivo. TNT: tradicionalmente ha sido la casa de las grandes premiaciones, volverá a emitir los Latin Grammy este año. La señal incluirá también la cobertura en directo de la alfombra roja, entrevistas y los momentos más destacados.

La ceremonia oficial comenzará a las 8:00 de la noche y se estima que se extienda hasta las 10:30 o 11:00 p. m., hora en Colombia. Durante ese tiempo, se revelarán los ganadores de cada categoría y se vivirán presentaciones de artistas como Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso, Chuwi, Fuerza Regida, Karol G y Marco Antonio Solís, entre otros.

Colombianos en los Latin Grammy 2023 // Fotos: AFP

El director de los Latin Grammy revela qué esperar de la edición 2025

Ante medios de comunicación, Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, habló sobre la importancia que tienen los Latin Grammy para la industria musical hispanohablante. También se refirió al reto que implica organizar una ceremonia de este nivel, que busca mantener su relevancia y prestigio a nivel mundial.



“Es un premio que, como todos ustedes saben, no se otorga a la popularidad, sino a lo que esta membresía considera excelencia musical. Muchas veces coincide, muchas veces no coincide, y siempre está el tema de por qué se quedó afuera alguien o por qué a otra persona no la nominan. Y bueno, la verdad es que mucho de mi trabajo es estar curando heridos más que felicitando ganadores, porque pasa algo muy curioso con los artistas: si ganan, es gracias a su mérito, lo cual es cierto; pero si no, es culpa de la Academia”, explicó Abud durante su conversación.

Ela Taubert en los Latin Grammy // Foto: AFP

En diálogo con Blu Radio, Abud reconoció que una de las categorías más complejas del certamen es la de “Mejor Nuevo Artista”, que en ocasiones anteriores ha tenido a colombianos entre sus nominados. En 2024, por ejemplo, la ganadora fue Ela Taubert, quien representó al país con una propuesta fresca y auténtica.

“Estás hablando de alrededor de 600 inscripciones. Es una categoría súper competitiva porque, además, muchos de ellos nadie los ha escuchado. Entonces, se vuelve muy complejo para la membresía la elección. Pero es una maravilla, porque ahí es donde surgen los nuevos talentos y, sobre todo, le das la oportunidad a un artista de ser reconocido por primera vez”, destacó.

El ejecutivo agregó que existen categorías más difíciles de evaluar debido al número de postulaciones, pero subrayó que todas tienen el mismo valor dentro del proceso de selección, cuyo objetivo es mantener la excelencia musical como el eje central de los Latin Grammy.

Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación // Foto: AFP

Los nominados colombianos que podrían brillar en los Latin Grammy 2025

Karol G - 'Si Ante Te Hubiera Conocido' Grabación del año, canción del año, canción tropical.

Grabación del año, canción del año, canción tropical. Morat - 'Ya Es Mañana' Mejor álbum pop/rock.

Mejor álbum pop/rock. Shakira - 'Soltera' Mejor canción pop.

Mejor canción pop. Andrés Cepeda - 'Bogotá' Canción del año, álbum pop tradicional, canción pop.

Canción del año, álbum pop tradicional, canción pop. Camilo (con Yami Safdie) - 'Querida Yo' Mejor canción pop.

Mejor canción pop. Maluma - 'Cosas Pendientes' Mejor canción urbana.

Mejor canción urbana. Mike Bahía - 'Calidosa' Mejor álbum tropical contemporáneo.

Mejor álbum tropical contemporáneo. Puerto Candelaria - 'Fiesta Candelaria' Mejor álbum tropical contemporáneo.

Mejor álbum tropical contemporáneo. Fonseca - 'Nunca Me Fuí' / 'Venga lo que venga' Mejor canción tropical.

Mejor canción tropical. Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella - 'El Último Baile' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. Checo Acosta - 'Son 30' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. Karen Lizarazo - 'De Amor Nadie Se Muere' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. Peter Manjarrés & Luis José Villa - 'La Jerarquía' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. L os Cumbia Stars - 'Baila Kolombia' Mejor álbum cumbia/vallenato.

Mejor álbum cumbia/vallenato. Fariana - 'Underwater' Mejor álbum de música urbana.

Mejor álbum de música urbana. Beéle ft W Sound y Ovy On The Drums - 'La Plena - W Sound 5' Mejor interpretación urbana/fusión urbana.

Mejor interpretación urbana/fusión urbana. Los Nuevos Canticuentos - 'Canticuentos y Coro de Ríogrande' Mejor álbum infantil.

Karol G, Morat, Shakira // Fotos: AFP

Así se preparan los Latin Grammy 2025 detrás de cámaras

A pocos días de la ceremonia, los preparativos de los Latin Grammy 2025 se viven con intensidad dentro de la Academia Latina de la Grabación. En conversación con varios medios, Manuel Abud, CEO de la institución, explicó que la organización trabaja durante meses para garantizar un proceso justo, representativo y transparente.

“El prestigio y la vigencia van de la mano con la relevancia, y esa relevancia se sostiene en la integridad de los procesos”, afirmó. Detrás de cada nominación hay una cadena de revisión y votación minuciosa a cargo de los miembros de la Academia, con la supervisión de Deloitte, firma encargada de auditar los resultados para asegurar que reflejen el voto genuino de la membresía.

Abud también destacó que, más allá del espectáculo televisivo, existe una labor técnica y humana que busca mantener viva la esencia de los premios. Este año, la Academia recibió más de 20.000 producciones musicales para evaluación, lo que exige una logística compleja y el uso de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a todo el material.

“Antes trabajábamos con discos físicos; hoy todo se escucha a través de enlaces digitales. Es un proceso más ágil, pero también mucho más demandante”, señaló. Según el directivo, la clave está en lograr una membresía diversa y comprometida que represente todas las geografías, géneros y generaciones. Solo así, dijo, los Latin Grammy pueden seguir siendo un reflejo auténtico de la excelencia musical latina.