¿Le pegó? Revelan supuesto video de Karol G y Anuel peleando en una vía pública

El pasado 14 de febrero, la cantante Karol G celebró su cumpleaños 28 acompañada de familiares, amigos y de su novio Anuel, quien también está en la industria musical. Al estilo de las parejas de Kylie Jenner, el reguetonero le regaló a la homenajeada un lujoso vehículo que se robó todas las miradas.



Sin embargo, ese día Anuel le entregó otro detalle especial que hasta esta semana se conoció: un anillo de compromiso.

El compromiso ha dividido opiniones en redes sociales porque esta semana se conoció un supuesto video en el que se ve a la pareja discutiendo en un parqueadero. Algunos fans le han pedido a Karol G que no se case porque Anuel tiene antecedentes de violencia intrafamiliar.

Aunque no ha pasado ni un año desde que la pareja oficializó su relación, la cual mantuvieron en secreto varios meses, el puertorriqueño le propuso matrimonio a la colombiana.

De ese día, también, se filtró un video en redes sociales, en el que se ve a la ganadora del Latín Grammy hablando, mientras está rodeada de sus queridos.



“No supe que responder porque me dio como un caos, un pánico y una cosa horrible. Entonces yo traje esto para decirte que sí”, le dice Karol G a su novio, mientras le enseña la sortija.

Los prometidos no se han pronunciado al respecto, pero en fotografías se le ha visto el anillo a la cantante paisa.

