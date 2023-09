Lilly Melgar, exempleada de Shakira, aviva la teoría de que 'El Jefe' sería Piqué

El más reciente sencillo de Shakira en colaboración con Fuerza Regida, titulado ‘El Jefe’, ha causado un revuelo en las redes sociales al estar dedicado a Lilly Melgar, una figura hasta ahora desconocida para muchos.

El tema, que fusiona la esencia característica del regional mexicano con la potente voz de Shakira, ha logrado acumular miles de reproducciones en cuestión de minutos, sin embargo, lo que más ha captado la atención de la audiencia es la dedicatoria de la canción a Lilly Melgar.

En la última estrofa, se escucha a Shakira decir: "Lilly Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización". Esto ha dejado a muchos intrigados sobre la identidad de esta misteriosa mujer y su conexión con la artista y el exfutbolista.

Quién es Lilly Melgar, exempleada de Shakira

De acuerdo con lo que se ha difundido en redes sociales, Lilly Melgar habría sido la exnana de Milán y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué. Según los comentarios en línea, se rumorea que Piqué habría despedido a Melgar luego de que esta informara a Shakira sobre una supuesta infidelidad por parte del futbolista.

Este nuevo giro en la trama de la vida personal de Shakira y Piqué ha dejado a los seguidores de la pareja con numerosas incógnitas. Aunque ninguno de los involucrados ha emitido comentarios al respecto, la especulación sobre la naturaleza de la relación entre la cantante y el futbolista continúa en aumento.

Letra de 'El Jefe' canción de Shakira:

Siete y media ha sonado la alarma,

yo con ganas de estar en la cama,

pero no se puede, llevo a los niños a las nueve.

El mismo café, la misma cocina, lo mismo

de siempre, la misma rutina. Otro día de

mierda. Otro día en la oficina.

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien,

yo llego caminando y él en Mercedes Benz.

Me tiene de recluta, el muy hijo de puta.

Tas’ soñando con irte del barrio.

Tienes todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario.

Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura.

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura.

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura.

Que ironía que locura. Esto si es una tortura.

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura,

pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura.

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien,

yo llego caminando y él en Mercedes Benz.

Me tiene de recluta, el muy hijo de puta.

Tas’ soñando con irte del barrio.

Tienes todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario.

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien.

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz.

Te tiene de recluta, el muy hijo de p…

Toy’ soñando con irme del barrio.

Tengo todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad, solo me falta el salario.

Lili Melgar, para ti esta canción,

que no te pagaron la indemnización.

El Jefe de Shakira canción completa: