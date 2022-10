Los memes no perdonan el error en los premios Óscar

Muchos usuarios recordaron lo que sucedió en Miss Universo 2016 cuando el presentador Steve Harvey dio como ganadora a la colombiana Ariadna Gutiérrez cuando en realidad ella era la virreina.







Los Óscar cerraron este domingo su gala con un error sin precedentes cuando se anunció como mejor película a "La La Land" y pocos minutos después hubo que corregir: ¡No, es "Moonlight"!



Los rostros de la garrafal equivocación fueron los veteranos Warren Beatty y Faye Dunaway, que tenían el sobre equivocado. "Abrí el sobre y decía Emma Stone, 'La La Land'. Por eso me tomó tanto tiempo... No estaba queriendo ser chistoso", explicó Beatty en medio de la confusión.