Los padres de Lily Phillips rompen su silencio por el contenido que hace su hija para OnlyFans

Los padres de Lily Phillips, la estrella de OnlyFans de 23 años conocida por sus "sesiones maratónicas" y contenido explícito, han roto su silencio por primera vez, expresando su profunda angustia y preocupación por la carrera de su hija en la plataforma de contenido para adultos. Su testimonio tuvo lugar durante un episodio del programa "Stacey Dooley Sleeps Over".

Inicialmente, cuando Lily comenzó en OnlyFans, ella les describió su trabajo como algo más parecido al "modelaje de glamour". Sus padres estaban preocupados por su seguridad, pero creían que las actividades se limitaban al ámbito en línea. Sin embargo, a medida que la carrera de Lily evolucionó para incluir "acrobacias en vivo" que la llevaron a tener encuentros fuera de línea, su percepción cambió drásticamente.

El padre de Lily, visiblemente afectado, confesó: "Si hay algo que pudiéramos hacer para cambiar su profesión, lo haríamos de la noche a la mañana".

Añadió que su principal preocupación es la "degradación" y la seguridad de su hija. Su madre también expresó que, aunque inicialmente apoyaron la continuación de su relación con su hija, cuando el contenido "pasó al siguiente nivel", sus objeciones se hicieron claras: "no, no". El padre incluso planteó la cuestión del dinero, ofreciendo vender su propia casa si eso significaba que Lily abandonaría la industria.

Los padres de Lily hablaron sobre sus propios sentimientos hacia lo que ella hace Foto: u.co.uk

Estas preocupaciones se intensificaron, especialmente con incidentes como el que casi lleva a Lily Phillips a ser vetada de Airbnb. Se descubrió que la modelo había realizado una "sesión maratónica" en un apartamento victoriano valorado en 1,5 millones de libras en una zona exclusiva de Londres, teniendo encuentros íntimos con 100 hombres en solo 14 horas, transmitidos en vivo.

Esta actividad, que violaba las políticas de Airbnb contra el contenido sexual y la superación del número de personas permitidas, sorprendió incluso al anfitrión, que la había calificado de "encantadora" huésped antes de la controversia. Ni los vecinos ni el dueño de la propiedad estaban al tanto de lo que ocurría, pensando que los numerosos visitantes eran solo trabajadores.

Lily Phillips es una actriz pornográfica británica y modelo de OnlyFans. Estudió nutrición en la universidad, pero la abandonó para dedicarse a su carrera actual. Foto: AFP

A pesar de las emociones visibles de sus padres y las llamadas que su padre recibe de personas deseándole la muerte a su hija, Lily Phillips mantiene su postura. Aunque dijo comprender y respetar los sentimientos de sus padres, no tiene planes de dejar la industria.

Ha revelado que es multimillonaria gracias a sus ganancias, llegando a ganar entre 100.000 y 200.000 dólares al mes, o incluso más, dependiendo de su base de seguidores. Para ella, esta carrera le proporciona "tanto impulso y una razón para despertar por la mañana" y no lo considera "degradante".