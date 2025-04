La actriz colombiana Lina Tejeiro sigue dando de qué hablar con su participación en la exitosa producción Nuevo Rico, Nuevo Pobre, donde interpreta a Rosmery, uno de los personajes más comentados de la novela. Esta vez, la atención se centró en una de las escenas más esperadas por los televidentes: el encuentro íntimo entre Rosmery y Andrés Galindo, personaje interpretado por el actor argentino Juan Manuel Guilera.

La candente escena, cargada de tensión y pasión, fue tendencia en redes y generó todo tipo de comentarios por parte del público. Sin embargo, uno de los mensajes más destacados fue el de Vibiana Tejeiro, madre de la actriz, quien expresó abiertamente su orgullo por el trabajo de su hija .

Como televidente: enamorada de esta historia. Como mamá: orgullosa de tu talento, de tu trabajo… eres impecable e implacable escribió Vibiana en sus redes sociales.

El profesionalismo de Lina Tejeiro ha sido ampliamente elogiado por su entrega en cada papel. Su actuación en esta escena fue destacada no solo por su fuerza dramática, sino también por la química con su coprotagonista.

Además de la mamá de Lina, sus seguidores también llenaron las redes de mensajes de admiración y apoyo a la carrera de la actriz .

Mamá de Lina Tejeiro reaccionó a la escena más esperada de Nuevo Rico, Nuevo Pobre Foto: captura de pantalla

¿Qué viene para Lina Tejeiro en el futuro?

En entrevista con CaracolTV.com, la actriz de 33 años también habló sobre sus planes a largo plazo. Aunque su marca de maquillaje Coraje ha ganado terreno en el mercado nacional, dejó claro que su pasión por la actuación sigue más viva que nunca.

"Me veo en 10 años haciendo televisión, cine, haciendo lo que me apasiona y me gusta. Amo actuar, disfruto interpretar personajes porque siento que despierta en mí una empatía por quienes se sienten identificados con ellos", afirmó, descartando así la posibilidad de retirarse pronto del mundo del entretenimiento.

Con más de 20 años de carrera, Lina Tejeiro continúa consolidándose como una de las actrices más versátiles y queridas de Colombia , y con el respaldo incondicional de su familia, promete seguir brillando tanto en la pantalla como fuera de ella.