ManuTop: Canciones que acompañaron cinco películas muy exitosas

La ‘entaconada’ Manuela Cardona habló este lunes en su popular ManuTop, de Agenda en Tacones, sobre las cinco canciones que acompañaron películas muy exitosas.

5. Unchained Melody – The Righteous Brothers (Ghost: la sombra del amor).

4. Take My Breat Away – Berlin (Top Gun).

3. Un mundo ideal – Ricardo Montaner (Aladino).

2. My Hearth Will Go On – Celine Dion (Titanic).

Bonus track – Shape Of My Heart – Sting (El perfecto asesino).

1. I Don’t Want To Miss A Thing – Aerosmith (Armageddon)

