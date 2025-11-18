En vivo
María Antonia Mosquera es la nueva Señorita Colombia 2025

De acuerdo con la página oficial del certamen, María Antonia Mosquera Carvajal nació el 8 de agosto del año 2000 en Cali. Tiene 25 años y es administradora de empresas con énfasis en sostenibilidad empresarial

