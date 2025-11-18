María Antonia Mosquera es la nueva Señorita Colombia 2025

Colombia tiene nueva reina. María Antonia Mosquera, representante del Valle, fue coronada como Señorita Colombia 2025 este 17 de noviembre, tras destacar en cada una de las etapas del Concurso Nacional de Belleza. Su triunfo generó emoción en todo el país y marcó un nuevo capítulo en la historia del certamen.

En un comunicado oficial, la organización celebró su elección: “Esta noche, frente a un país que vibró con cada instante, ella se alzó con la corona y escribió un capítulo inolvidable en la historia del Concurso Nacional de Belleza, demostrando que la disciplina, la elegancia y el corazón siempre encuentran su destino.”

Quién es María Antonia Mosquera, Señorita Colombia 2025

De acuerdo con la página oficial del certamen, María Antonia Mosquera Carvajal nació el 8 de agosto del año 2000 en Cali. Tiene 25 años y es administradora de empresas con énfasis en sostenibilidad empresarial. Habla español e inglés y se describe a sí misma a partir de valores que considera fundamentales: empatía, autenticidad y humildad.

Estos principios han guiado sus decisiones personales, académicas y profesionales, y definen el liderazgo que busca ejercer durante su año de reinado.



La nueva Señorita Colombia reconoce que parte de su carácter se forjó a partir de retos significativos. La ausencia de su padre y episodios de bullying escolar durante su infancia y adolescencia fueron experiencias difíciles que, con el tiempo, transformó en fortalezas.

Afirma que estas situaciones le permitieron desarrollar resiliencia, una profunda fe y un sentido de propósito que hoy orienta sus proyectos sociales.

Su misión social: educación y transformación a través de la música

Uno de los ejes principales de su trabajo comunitario es la educación artística, especialmente la formación musical. Mosquera considera que la música es una herramienta poderosa para impulsar la creatividad, la disciplina y el desarrollo emocional de niños y jóvenes.

Por eso concentra sus esfuerzos en:

Programas de formación musical

Becas y talleres para jóvenes en entornos vulnerables

Proyectos culturales que generen espacios seguros y creativos

Su objetivo es ampliar el acceso al arte en comunidades con recursos limitados, convencida de que la cultura puede transformar vidas.

Referentes que inspiran su liderazgo

María Antonia señala que figuras como Taliana Vargas, reconocida por su labor social, han influido en su visión del servicio comunitario. Admira el impacto de su trabajo y aspira a seguir construyendo proyectos con un enfoque humano y cercano a las necesidades de las comunidades.

Por qué la Señorita Colombia ya no va a Miss Universo

Desde 2020, la franquicia de Miss Universo Colombia está en manos de Natalie Ackermann, lo que implica que la ganadora de ese concurso —y no la Señorita Colombia— es quien representa al país en Miss Universe.

El Concurso Nacional de Belleza, dirigido por Raimundo Angulo, envía a su reina a otros certámenes internacionales como Miss International, donde actualmente participa Catalina Duque, Señorita Colombia 2024.

Proyectos a futuro: fundación, moda sostenible y liderazgo social

Además de promover el uso responsable de las redes sociales, Mosquera planea seguir trabajando por la cultura y la inclusión social. Entre sus objetivos se encuentran:

Dirigir la fundación “Pazarte”, enfocada en procesos artísticos y comunitarios

Crear una consultoría de moda sostenible que apoye a comunidades locales

Integrar su carrera profesional con iniciativas de emprendimiento social

Su propósito es construir modelos de desarrollo responsables que generen oportunidades reales para poblaciones vulnerables.

