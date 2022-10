Me terminó con un mensaje: Jessica Cediel revela por qué acabó su compromiso

Este fin de semana, Jessica Cediel confirmó que su compromiso con el deportista Mack Roesch terminó hace un tiempo y que una de las razones por las que está soltera es porque, según ella, no quiere estar con quienes buscan “sacar provecho” de su fama.

Cediel y Roesch hicieron pública su relación en diciembre de 2019, pero terminaron el noviazgo recientemente en medio de las dudas de muchos por las razones que, según la colombiana, se dio porque no quiere estar con alguien que busque “aprovecharse de lo que ha trabajado durante su vida”.

Tras las publicaciones de la modelo, se conocieron detalles de la forma como terminó el corto compromiso. Según la bella modelo, su expareja le terminó enviándole un mensaje de un momento para otro.

“Cualquier día esta persona se levanta y de la nada me manda un mensaje terminándome. Yo le dije sí, estoy de acuerdo, terminemos, no vamos para ningún lado. Después desapareció y no contestó una sola palabra más”, contó.

La modelo optó por contar detalles luego de los cientos de comentarios que recibió tras el anuncio, dentro de los que las críticas y mensajes en su contra eran protagonistas por, según usuarios de las redes, ser la culpable de que sus relaciones no funcionaran”.

Además, la bella bogotana publicó que, así como en su anterior compromiso, entregó el anillo con el que le pidieron matrimonio, luego de los comentarios malintencionados sobre las joyas.

El modelo Mack Roesch se pronunció a través de sus redes sociales luego de los ataques que también sufrió desde el anuncio de la colombiana.

El deportista recalcó que la única razón por la que se comprometió con Jessica Cediel fue por “amor”.

