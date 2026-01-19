En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio gasolina
Accidente de trenes España
Incendios en Chile
Guaviare

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / “Mejor conversemos”: formato que llega a Caracol Televisión para reflexionar sobre la polarización

“Mejor conversemos”: formato que llega a Caracol Televisión para reflexionar sobre la polarización

La Fundación Conversa Colombia, en alianza con Caracol Televisión, lanzó Mejor Conversemos, una iniciativa audiovisual que busca promover la conversación como herramienta para enfrentar la polarización que atraviesa al país

“Mejor conversemos”: formato que llega a Caracol Televisión para reflexionar sobre la polarización
“Mejor conversemos”: formato que llega a Caracol Televisión para reflexionar sobre la polarización
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad