“Mejor conversemos”: formato que llega a Caracol Televisión para reflexionar sobre la polarización

El proyecto, que ya empezó a emitirse al aire, es el resultado de un proceso de varios meses de preparación, que reunió a cien colombianos de distintas regiones, edades, oficios, ingresos y contextos sociales, con el objetivo de conformar lo que la fundación denomina un “mini país”.

“Estas personas representan a todo el país, ellas mismas están hoy haciendo el impacto con sus familias en sus hogares, con la gente de su trabajo”, explicó María Alejandra Villamizar, directora de la Fundación Conversa Colombia.

La iniciativa surge de la convicción de que la conversación es una herramienta clave para volver a conectar en tiempos de polarización, “no solo política, también sobre otros temas de la vida que nos están creando problemas y conflictos como seres humanos”.

“La conversación es la herramienta que tenemos los humanos más sofisticada en comunicación y no la podemos perder. Cada vez que se deja de tener una conversación verdadera, perdemos la oportunidad de conocer al otro y de entenderlo”, aseguró la directora de la fundación.



La idea se inspiró en una pieza realizada en la televisión danesa en 2018, que abordó tensiones sociales asociadas a la migración y que llevó a la fundación a preguntarse cómo replicar un ejercicio similar en el contexto colombiano.

Antes del rodaje, los participantes se reunieron durante dos días en un proceso previo de reconocimiento. El objetivo era que estas personas pudieran identificar distancias, puntos de encuentro y experiencias compartidas, como parte de una metodología que antecedió a la grabación.

Publicidad

Durante seis horas de grabación se formularon cuarenta preguntas que llevaron a los participantes a tomar posturas frente a distintas afirmaciones, participando de una “conversación sin palabras, que creo que es una reflexión muy interesante porque allí esas personas encontraron algo en común y es ese amor por Colombia”, señaló Villamizar.

La campaña Mejor Conversemos se emitirá dentro de la programación de Caracol Televisión y tendrá circulación en las redes sociales de la fundación, del canal, de Noticias Caracol y Blu Radio bajo el hashtag #MejorConversemos.