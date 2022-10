Mi vida real saltó a la televisión: profesor protagonista de video viral

Robert Kelly, el experto que fue interrumpido por sus hijos durante una entrevista televisiva que se ha hecho viral, dijo que cree que el vídeo es un éxito porque su "vida real saltó a la pantalla".

Publicidad

"Estoy sorprendido de que la historia siga y siga, ha sido una locura", admitió el académico estadounidense residente en Busan (Corea del Sur) durante una rueda de prensa en compañía de su mujer surcoreana, Kim Jung-a, y sus hijos Marion, de 4 años, y James, de ocho meses.

Los cuatro protagonizaron la semana pasada un vídeo que ha acabado arrasando en las redes sociales.

Publicidad

"Creo que el éxito del vídeo reside en que mi vida real saltó a la pantalla, rasgando de golpe toda la imagen solemne que había creado para la entrevista", explicó hoy Kelly en el acto en la universidad de Busan, donde es profesor de Ciencias Políticas y Diplomacia.

Publicidad

Durante la entrevista a Kelly realizada por videoconferencia el pasado viernes y retransmitida en directo por la BBC con motivo de la destitución de la presidenta surcoreana, Marion apareció repentinamente en pantalla, seguida por su hermano pequeño en un andador y por último, Kim, que acabó sacando cómicamente a los niños de plano. (Video: Analista político pasó el oso de su vida en vivo por culpa de sus hijos ).

"No nos enfadamos (con los niños). Lo primero que pensamos es que todo fue un desastre y que nunca más me llamaría ninguna televisión. En seguida escribí a BBC diciéndoles que entendería que no quisieran entrevistarme de nuevo", añadió Kelly.

Publicidad

"No fue hasta una hora o dos después cuando nos dimos cuenta de la repercusión que estaba teniendo (en redes sociales)", expresó el académico, que admitió sentir cierta preocupación sobre los efectos que el fenómeno viral tendrá sobre su reputación académica.

Publicidad

"No me gustaría que en mi obituario se hablara de mí como el "padre de la BBC", reconoció.

En todo caso admitió que el vídeo es "una escena con la que muchos padres trabajadores pueden sentirse identificados" y también aseguró divertido que, pese a su nerviosismo en pantalla, "llevaba pantalones" durante la entrevista, aunque reconoció que vestía unos tejanos que no iban a juego con el traje y corbata que lucía.

Publicidad

En una conexión hoy vía Skype con la BBC y cómicamente titulada "Entrevista con Robert Kelly, toma dos", el estadounidense también dijo sentirse "muy incómodo" con el hecho de que muchos internautas dieron por hecho que Kim era la niñera y no su pareja al ver el vídeo, lo que generó intensos debates sobre prejuicios y estereotipos raciales en la red.

Publicidad

"Yo solo espero que la gente lo disfrute y no discuta sobre este tema. La verdad es que no somos muchas (parejas interraciales) pero espero que la gente simplemente no polemice", zanjó Kim, intentando quitar hierro al asunto.