'Mia Colucci' llegó a Yo Me Llamo interpretando ‘Sálvame’: "¿Y quién nos salva a nosotros?"

El grupo Rebelde se dio a conocer por la serie y desde ese momento, cautivó a muchas personas a nivel mundial, en especial, en Latinoamérica, donde realizaron varias giras. Sin embargo, el grupo se separó durante varios años.

Este jueves, 3 de agosto, el escenario de Yo Me Llamo se vio sorprendido por una de las cantantes principales de la banda, ‘Mia Colucci’. La imitadora llegó con un look idéntico al que utilizaban las cantes de Rebelde, sin embargo, fue su voz, la que dejó sin palabras a los jurados, pues no se parecían en nada.

La imitadora de la cantante y actriz mexicana interpretó el famoso tema ‘Sálvame’, pero los jurados no la dejaron finalizar su presentación, pues consideraron que no se parecían en nada. Las opiniones de Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno no gustaron a la participante y salió “furiosa” del escenario de Yo Me Llamo.

Ante la presentación de ‘Mía Colucci’ en Yo Me Llamo, las redes sociales se inundaron con memes y comentarios, donde los usuarios afirmaron que no se parece en nada a la original.

“Mía Colucci después de la pandemia”, “sálvame de esta presentación Mía Colucci”, “perdió la salvación”, “Mía Colucci después de sus conciertos en Medellín en noviembre”, “esa Mia Colucci estuvo unos buenos días en el Bronx”, son algunos de los comentario que se leyeron en redes sociales.

¿Cuándo estará Rebelde en Colombia?

Rebelde realizará cuatro conciertos en Colombia, exactamente en Medellín. Finalmente el grupo mexicano ofrecerá shows los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 9:00 de la noche.

El grupo mexicano tiene en expectativa a los fanáticos, pues prometen un show inolvidable en el país, uniendo a muchos de sus integrantes después de varios años en lo que se rumoró que habían cierto pleitos entre varios de sus cantantes.