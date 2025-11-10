En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / Miembro crucial del Desafío rompió silencio sobre salida de Katiuska: "Qué duro momento"

Miembro crucial del Desafío rompió silencio sobre salida de Katiuska: "Qué duro momento"

La salida de Katiuska del reality sorprendió a millones y, ahora, esta persona salió en su defensa, pero que "no se puede hacer nada contra la normas".

Publicidad

Publicidad

Publicidad