Miembro crucial del Desafío rompió silencio sobre salida de Katiuska: "Qué duro momento"

La sorpresiva salida de Katiuska del Desafío 2025 ha generado todo un debate, en especial por la razón que se tomó la decisión: la exparticipante reveló información confidencial a una persona cercana a ella, la cual usó en su contra y terminó perjudicando su participación en el programa.

"En resumen lo que pasó fue que alguien cercano a mí, prácticamente familia, me utilizó. Me preguntó muchas cosas y usó esa información para su beneficio sin mi consentimiento. ¿Por qué digo que es mi responsabilidad? Porque no debí confiar, ni compartir nada", expresó en redes sociales sobre lo sucedido.

Ahora, otro miembro fundamental del reality como lo ha sido Andrea Serna, presentandora del programa, habló de lo que fue ese momento y, en especial, para ella que fue la que tuvo que darle la triste noticia de su expulsión del reality, pero que "nada se puede hacer contra la normas".

Katiuska era una de las participantes más prometedoras. Foto: Caracol Televisión

"Y sobre Katiuska… Qué duro fue ese momento. Veía en ella una competidora valiente, fuerte y muy capaz, como se lo dije anoche una posible ganadora. De esas noticias que debo comunicar, pero que resultan muy dolorosas", expresó la presentadora de lo que significo para ella darle la noticia de la salida del reality.



La expulsión de la participante se dio el pasado 6 de noviembre de 2025, en plena transmisión en vivo, y fue Andrea Serna la encargada de darle la noticia: "Ha ocurrido algo de gravedad. Aquí creemos en la palabra, en los principios, en la confianza. Eso es lo que sostiene esta competencia. La gravedad de la situación nos obliga a actuar. Por esta razón, esta participante debe abandonar inmediatamente la competencia", fueron sus palabras.

La situación se hizo viral en todo el país y generó todo un debate sobre la ética de la confidencialidad, de la cual Katiuska asumió totalmente su responsabilidad.