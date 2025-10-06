Murió reconocida actriz que participó en 'Grey's Anatomy', 'The Big Bang Theory' y más

Luto en el cine y la televisión en Estados Unidos tras conocerse que el pasado viernes, 3 de octubre, murió la reconocida y quería actriz Kimberly Hébert Gregory a los 52 años, quien dio vida a diferentes personajes en series muy queridas como ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Bing Bang Theory’, entre otras.

“Eras la brillantez encarnada. Una mujer negra cuya mente iluminaba cada habitación, cuya presencia llevaba tanto fuego como gracia. Nos enseñaste lecciones de coraje, de arte, de resiliencia y de cómo seguir apareciendo, incluso cuando la vida exigía más de lo que le correspondía”, fue el mensaje de Chester Gregogy, exesposo de la actriz, que confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram.

¿Quién era Kimberly Hébert Gregory, reconocida actriz de EEUU?

Nació en Houston, Texas, el 7 de diciembre de 1972 y siempre estuvo ligada a la actuación desde joven siendo cercana al teatro, por ejemplo, en 1990 estuvo en varias obras en Chicago y comenzó a darse un lugar en la escena por su gran carisma para sus personajes.

Su debut en el cine y la televisión fue en 2007 cuando participó en ‘I Think I Love My Wife’, que le abrió puertas en producciones como ‘Gossip Girl’, ‘La Ley y el Orden’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Bing Bang Theory’, entre otros, en donde se ganó un lugar como una “estrella” de este campo en Estados Unidos y a nivel internacional.



Kimberly Hébert Gregory // Foto: AFP

¿De qué murió la reconocida actriz?

Por ahora, la razón por la cual se dio esta triste noticia aún es desconocida, pero los mensajes de cariño hacía ella no se han hecho esperar y esperan lo mejor para la familia tras esta sorpresiva muerte.

“Gracias, Kimberly, Por cada capítulo que compartimos. Tu historia nunca fue definida por la batalla, pero por la belleza que llevaste a través de ella. Descansa en poder, descansa en paz, descansa en el eterno sabiendo que eres amado, siempre. Kim... Lo hiciste bien.”, añadió su exesposo.