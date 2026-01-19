Natalia Jiménez, 'prima' de Yeison Jiménez envió estremecedor mensaje: "La vida no vale nada"

El fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez sigue quebrando a sus fans y amigos tras el trágico accidente aéreo que cobró la vida del artista caldense y de cinco integrantes de su equipo de trabajo. Desde el pasado sábado 10 de enero han salido a la luz nuevos detalles del siniestro ocurrido en Paipa, Boyacá.

Yeison Jiménez es recordado por ser un artista que, con su historia de superación personal, logró conquistar miles de corazones, no solo en Colombia sino también en el mundo. Muchos lo admiraban por su humildad, su sencillez y por el trabajo constante que dejó plasmado en la música.



Muerte de Yeison Jiménez: Natalia Jiménez, su 'prima' se despide entre lágrimas

Para sorpresa de muchos, la también cantante Natalia Jiménez, recordada por ser la vocalista de la agrupación española La Quinta Estación, habló al borde de las lágrimas sobre lo difícil que ha sido decirle adiós a su “primo” Yeison Jiménez.

En su cuenta de Instagram, la artista grabó un video antes de su presentación en León, Guanajuato, en México, durante la noche del pasado 15 de enero. Allí señaló que: “Como en la canción ‘Caminos de Guanajuato’, donde se dice eso de ‘la vida no vale nada’. Estoy muy contenta de poder presentarme esta noche, me van a ver más sensible de lo habitual, para que lo sepan”.

La cantante explicó que no ha sido fácil volver a subirse a los escenarios tras la dolorosa noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez. “Aunque hemos pasado una semana medio difícil con lo de Yeison, pero, pues, tenemos que seguir adelante”, expresó.



Natalia Jiménez no logró asistir al homenaje póstumo que se le realizó al intérprete de Aventurero en el Movistar Arena, en Bogotá. Sin embargo, su mensaje dejó conmovidos a más de uno.

“Estoy aquí para honrar el adiós a un ser muy especial, un amigo, un artista muy querido no solo por los colombianos, sino por todos los corazones que tocó con su música y su sonrisa en todo el mundo, en cada escenario que pisó”, comentó.

Asimismo, Natalia, entre lágrimas, se despidió de quien consideraba más que un amigo, un integrante de su familia. “Además del apellido, él y yo compartíamos la pasión por la música. Se me fue mi primo, mi compañero de mil batallas y anécdotas, pero nos dejó un gran legado y un ejemplo con su historia de vida, una vida muy inspiradora para todos”, agregó.

“Adiós, Yeison, amigo, te vamos a extrañar”, concluyó.



¿Natalia Jiménez y Yeison Jiménez eran primos?

Lo cierto es que ambos artistas no eran primos de sangre. Sin embargo, ese vínculo nació como una referencia cariñosa entre ambos. Su amistad y complicidad se forjaron durante el programa La Voz Kids en Colombia, así como en el lazo que establecieron a través de la música, que incluso los llevó a colaborar en temas como Pedazos.

La fuerte conexión que se generó entre los dos, sumada a que compartían el mismo apellido, los llevó a denominarse “primos” de manera cercana y afectuosa.