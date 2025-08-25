Ni Karol G ni Shakira, Feid es el primer artista colombiano en lograr algo poco visto

Tras el estreno de ‘Se Lo Juro Mor’, Feid volvió a liderar las listas de reproducción en Latinoamérica demostrando su importancia en el género, que, desde hace años, consolidó como uno de los mejores artistas en toda la región y uno de los más grandes colombianos en el camino.

Pero ahora otro logro se sumó y es que, por primera vez, un artista colombiano escribió un hito que hasta ahora los artistas anglos (de habla inglesa) habían logrado, es decir, algo que ni el propio Bad Bunny ha conseguido y dejando atrás en Colombia a colegas suyos como Maluma, J Balvin, Shakira, Blessd, entre otros: tener su propio color.

Feid // Foto: Universal Music

‘Ferxxo Green’, el color de Feid autorizado por Pantone a nivel mundial

“Oye mor, ¿cómo un color se convierte en un movimiento? Para @feid, AKA Ferxxo - se trata de Ferxxo Green, un tono eléctrico valiente creado con el Instituto Pantone Color que irradia vitalidad y une a los fans en todo el mundo”, indicó la reconocida marca dedicada al color y la valoración de arte, un hito que por primera vez logró un artista latino y gracias al ‘Ferxxo’, que, una vez más, dejó en alto la bandera de Colombia.

En su anuncio, Pantone resaltó el ‘Ferxxo Green’ como una representación a las montañas de Medellín, su ciudad de origen, además del símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad, que, según ellos, deja al paisa por encima de otros artistas y sus logros.

¿Qué es Pantone y por qué el reconocimiento es importante?

Esta empresa, de origen estadounidense, se volvió en la encargada de la identificación de los colores que utilizan código único en diversas industrias, es decir, trabaja como un lenguaje para diseñadores y fabricantes para entender mejor la precisión del estilo y darle un nombre y/o sentido a un color, en este caso, el ‘Ferxxo Green’ y lo que transmite.