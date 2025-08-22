Regresa Feid con su lado romántico a liderar la escena musical en Colombia

El ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo’ se apodera de la lista de estrenos musicales en Colombia esta penúltima semana de agosto de 2025. Villada Hoyos en su cumpleaños 33, como es habitual, lo celebró con regalo a sus fans con música y entregó su nueva canción ‘Se Lo Juro Mor’ en donde regresa con su lado más romántico.

‘Se lo Juro Mor’, el más reciente sencillo de Feid que, pese ser su cumpleaños, se lo da como regalo a sus fans por acompañarlo otro más en su camino cumpliendo sueños y esperando que la marca ‘Ferxxo’ prevalezca en el tiempo, con orgullo y pasión, como lo ha caracterizado a él desde sus inicios en la música.

‘Pórtate Bonito’, el mensaje de Blessd y Anuel AA

Este dúo vuelve a sorprender con este sencillo tras la química que demostraron en los sencillos de ‘Mírame’ y ‘Deportivo’, entre otras cosas que han compartido juntos, además de un estilo único en la narrativa del urbano local.

"Este es el segundo sencillo de mi álbum RHLM2. A toda la fanaticada y a los que han estado gritando 'Real Hasta La Muerte' en cada show, esto es para ustedes. El tiempo de Dios es perfecto, y en el momento justo, les traemos “Portate Bonito”. Este tema es un afro junto a mis hermanos Blessd y Ovy, hicimos este tema pensando en ustedes”, dijo el puertorriqueño.

Lista de estrenos musicales esta semana en Colombia

Feid y Blessd son la cara urbana en Colombia, que, por supuesto, hacen que su música resalte por encima del trabajo de otras personas. Pero no son los únicos que llegaron con novedades musicales en esta semana y aquí podrá conocer la lista completa:



‘Anthology’ de The Beatles: ocho episodios originales de la serie trazan el legendario viaje que comenzó en Liverpool y Hamburgo, ese viaje que pronto cautivó al mundo. Dan vida a historias atemporales: la Beatlemanía, la llegada revolucionaria de la banda a Estados Unidos.

‘Quiero +’ de Greeicy: la vallecaucano estrena un sencillo lleno de sabor con la producción de Ovy On The Drums. Allí, explora el ritmo del verano con un afrobeat lento y lleno de pasión para sacar a la luz toda su sensualidad.

‘Amarillo’ de Joaquina: la artista venezolana llega con esta canción basada en la historia de amor de una amiga y que quedó con cientos de preguntas de un amor que salió y el color mantiene vivo ese recuerdo del adiós.



la artista venezolana llega con esta canción basada en la historia de amor de una amiga y que quedó con cientos de preguntas de un amor que salió y el color mantiene vivo ese recuerdo del adiós. “Escribí esta canción sobre la historia de amor de una amiga… Estábamos hablando en la cocina después de que acababa de terminar con su pareja, y pensé que se veía increíble. Pero, ¿por qué? Habían estado juntos durante tres años. ¿Qué pasó? Y ella me explicó que ya había hecho el duelo por la relación mientras aún estaba en ella”, dijo.

‘Indecisa’ de Susana Cala: mirarse al espejo es una tarea llena de preguntas, pero también de aceptación y saber si sé es la persona correcta o no, por eso, Cala llega con este sencillo en donde resalta la importancia de aceptarse a sí misma.

‘Siempre Fue’ de Jhay P y Juan Duque: este dúo narra un amor real en una canción para dejarlo en un mensaje del dolor de ver a alguien que se ama, pero en los brazos de otras personas sin ningún tipo de sentido.

‘Paz Mental’ de Maisak, Nanpa Básico y Micro TDH: otro ‘vallenatico pa la disco’ de este artista que, a través de su voz, narra la importancia de priorizar el amor propio antes que el externo para aprender a soltar. Acompañado de dos voces que le ponen el toque final de romanticismo.

‘Te sigo amando’ de Luciano Pereyra y David Bisbal: una emotiva balada que deslumbra en las voces de estos dos maestros de la canción romántica. “Te sigo amando” fue compuesta y producida entre Madrid y Miami junto a Tato Latorre.

‘El lugar más feliz del mundo’ de Mike Bahía: el caleño sigue explorando nuevos ritmos que, poco a poco, aplica dentro de su estilo musical; ahora, con este sencillo expresa que muchas veces el lugar más feliz del mundo puede ser una persona que completa el caos del día a día.

‘Vivo: Veléz 2007 (Vol.1)’ de Ricardo Montaner: “Me he tomado un tiempo, que para muchos fue largo, para recuperar tesoros escondidos. Este es uno de ellos: un concierto lleno de magia, de verdad, de emociones reales. Lo grabamos sin saber qué íbamos a hacer con él... y hoy, por fin, lo comparto con ustedes”.

‘La Ambulancia’ de Jessi Uribe: el artista santandereano combina la popular con el toque moderno para lanzar una canción que, a la final, se vuelve en una confesión de amor a un dolor intenso que ni el tiempo ni un doctor tiene la cura.

‘El que se enamora pierde’ de Jhon Alex Castaño: el reconocido artista lanza esta canción para recordar el gran problema del amor: el dolor que deja cuando se va, en especial cuando un hombre entrega todo para no recibir nada.

‘Otra partida’ de Fanny Lu y Yuri: “Compartir esta canción con Yuri es un privilegio. Es una mujer que se ha reinventado una y otra vez, y eso es justo lo que queremos decir: que siempre se puede volver a empezar”, dijo.

‘Dos extraños’ de Adriana Lucía: “Tal vez el tiempo no es un buen amigo como lo dicen todos, pero me niego a renunciar a ti. A este amor que no es mío, es de nosotros. Dime qué nos pasó, cómo fue que nos perdimos. Dónde quedó el amor aquel que construimos…”, dijo.

‘Quererte en serio’ de Elkno: “Quererte En Serio, habla sobre ser claros con el corazón y arriesgarse a tomar decisiones, ¿te quedas o te vas? La vida es una sola y en esta decisión no hay grises, o es blanco o es negro, esa es la inspiración de este primer tema que presentamos con Sony Music”, expresó.

‘Me faltó’ de Laura Maré: la artista bogotana llega con esta balada pop para despedir a un amor que no valoró lo suficiente un cariño sincero. Su voz le da una profundidad a la letra para resaltar esos fallos cuando una persona no tiene sentido de lo que vale la pena.

‘Loco de corazón’ de Superlitio: la canción se centra en la búsqueda incesante del amor ideal. Cada instrumento y la voz principal adquieren un protagonismo singular, creando una atmósfera nostálgica que invita a los oyentes a escapar del ruido digital y a reconectar con la esencia de la música.

‘Lloviendo en Cali’ de Esteban Rojas: un trap del Valle de la voz de Rojas para hablar de los fallos de una relación que ya llegó a su final. “Se terminó el nosotros”, la frase más duro de este adiós hecho canción.

‘Sugar Daddy’ de Los Amigos Invisibles: de esos temas que están en el tapete mundial, con situaciones que nos rodean, que nos pasan y que muy probablemente nos seguirán pasando, porque, quién no ha pensado e incluso soñado con un Sugga Daddy.

‘Me engañaron los dos’ de Julián Daza y Jhon Rivera: “La historia que nunca hubiese querido cantar, pero que le tocó vivir a un amigo muy cercano. Aquí no hay cuento inventado: ese amigo, que consideraba a otro como un hermano, fue traicionado por él y por la mujer que amaba. Aquella noche, cuando descubrió la verdad, se le vino el mundo abajo”, dijo.

'Sandi y Cigarro' de Ela Conem: una propuesta de electropop en la que la artista explora su tranquilidad y esencia más auténtica. Con un sonido fresco y envolvente, Ela invita a disfrutar de un viaje musical cargado de calma y libertad en este sencillo.

‘Cura Veneno’ de Kevin Bury: “Un proyecto que trabajamos con mucha ilusión, buscando un sonido fresco y auténtico que refleje lo que somos como artistas. Nos emociona compartirlo, porque sabemos que la gente lo va a disfrutar y que este es solo el inicio de muchas cosas grandes que vienen”, expresó.

‘Cumbia despechá’ de Las Posada: representa el inicio de una etapa prometedora, marcada por una estrategia que conjuga crecimiento digital, exposición mediática, presentaciones en vivo en todo Colombia y ambiciones de proyección internacional.

‘Semblanza vol.1’ de El Muisca: este proyecto es diverso porque cada artista trae su esencia, pero es uno en autenticidad, fuerza y propósito. No es solo un álbum: es un acto de presencia y un mapa sonoro de lo que el rap bogotano tiene para decir.

‘Sugarmami’ de Barovier: la artista mexicana llega con este sencillo para hablar de lo que sentía que debía ocupar el rol de “hombre”, pues su pareja no la trataba con la atención ni el respeto que merecía.

‘Sílabas al Viento’ de Karoll Márquez: “Esta canción siempre fue especial para mí. Quise darle una nueva vida, con los sonidos que hoy me inspiran: lo disco, lo funk, lo electrónico. Es mi manera de rendir homenaje a lo atemporal”, dijo.

‘Laberinto’ de ANG: es para quienes se atreven a dejarse desgarrar, reconstruirse con cicatrices carnales, y navegar por la tensión erótica que se convierte en oxígeno en medio de la oscuridad. Es una canción sobre perderse a propósito… porque es allí, donde no hay salida, donde se siente la vida con más intensidad.



‘Confidente’ de Dysam: “Me siento muy contento y bendecido de estar aquí. Lo soñé, lo trabajé cada día y hoy es una realidad. Gracias a todos los que sueñan conmigo, seguimos buscando ser fuente de inspiración para quienes luchan por alcanzar lo que aman. Hoy puedo decirles: sí se puede”, expresó.

‘Dibújame’ de Arod: una canción honesta, que suena a promesa y refleja el sello que lo ha hecho único, sencillos genuinos, de gran impacto, producidos con recursos modestos, pero con ideas que conectan y permanecen en la memoria.