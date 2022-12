Nicky Jam, ¿de rumba con Kim Kardashian?

El sorpresivo encuentro entre el cantante de reguetón Nicky Jam y la famosa socialite Kim Kardashian, en una fiesta en Miami, causó gran revuelo en redes sociales.



La famosa empresaria llegó al club nocturno en un flamante lamborghini verde que combinaba con las largas extensiones de cabello que decidió utilizar para la noche.

Parece que la reunión entre el cantante y Kardashian se produjo porque tienen como amigo en común a Jonathan Cheban, personaje con quien Kim tiene una incondicional amistad desde hace más de 10 años, incluso, ha tenido varias apariciones en la serie ‘Keeping Up With the Kardashians’, por su cercanía con la familia.

La publicación de Nicky Jam junto a la controvertida Kim Kardashian logró más de 200.000 reacciones en Instagram en menos de cinco horas.

Este es el momento en el que Kim Kardashian alborotó a los paparazzi con su entrada a la fiesta en el lamborghini.

