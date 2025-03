Nicky Jam les da una sorpresa a sus seguidores con esta noticia: lo esperaban hace tiempo

El cantante de reguetón, actor y empresario Nicky Jam emocionó a sus seguidores con el lanzamiento de su esperada gira “Sunshine Tour”, que lo llevará a recorrer América Latina, Estados Unidos y Europa. Con un inicio arrollador en Chile, el artista reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la música en español.

El tour arrancó con tres conciertos de lleno total en territorio chileno. El 14 de marzo, Nicky Jam encendió el escenario del Monticello en Mostazal, donde 4,000 fanáticos disfrutaron de una noche inolvidable. Al día siguiente, el 15 de marzo, llevó su energía a La Serena, donde 7,000 asistentes vibraron con sus más grandes éxitos en el festival “Vive Peñuelas”. Finalmente, el 16 de marzo, hizo historia en el Movistar Arena de Santiago, donde 15,000 personas corearon cada una de sus canciones en una presentación que dejó en claro su vigencia y poder en los escenarios.

Tras el exitoso arranque en Chile, el "Sunshine Tour" continuará su recorrido por varias ciudades clave en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, con paradas destacadas en Barcelona, Madrid, Ámsterdam y varias ciudades de México. Con su característico estilo, una energía inigualable y un repertorio que abarca desde sus clásicos hasta sus más recientes éxitos, Nicky Jam promete una gira inolvidable para su público alrededor del mundo.

Fechas del tour de Nicky Jam. Foto: suministrada.

Estas son las fechas del Nicky Jam - Sunshine Tour

03 MAR - Santa Cruz, Bolivia

14 MAR - Mostazal, Chile

15 MAR - La Serena, Chile

16 MAR - Santiago, Chile

29 ABR - Barcelona, España

17 MAY - Quito, Ecuador

24 MAY - Montreal, Canadá

25 MAY - Brooklyn, NY, EE.UU.

28 MAY - Guadalajara, México

29 MAY - CDMX, México

30 MAY - Monterrey, México

31 MAY - Puebla, México

21 JUN - Tenerife, España

22 JUN - Madrid, España

27 JUN - Zúrich, Suiza

28 JUN - Valencia, España

28 JUN - Granada, España

04 JUL - París, Francia

05 JUL - Ámsterdam, Países Bajos

10 JUL - Córdoba, España

11 JUL - Galicia, España

12 JUL - Almería, España

12 JUL - Albacete, España

18 JUL - Torremolinos, España

19 JUL - Asturias, España

26 JUL - Cádiz, España

10 AGO - Atlantic City, EE.UU.

22 NOV - San José, Costa Rica

23 NOV - CDMX, México

Próximamente más fechas por confirmar.

Las entradas para las próximas fechas ya están disponibles, y sus seguidores pueden esperar más sorpresas y nuevos anuncios en el transcurso de la gira. ¡Nicky Jam sigue dejando huella en la historia de la música !