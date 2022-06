No es marketing: cantante que le coqueteó y le dedicó su más reciente canción a Lina Tejeiro

El cantante Juan Duque aclaró en redes sociales que su más reciente sencillo, el cual al parecer se lo dedicó a la actriz Lina Tejeiro , para su promoción no usó este hecho como una estrategia de marketing.

“Nunca voy a enfocar mi marketing en una polémica o chisme, eso me parece una falta de creatividad y buscar el camino fácil. Todo lo que publico y canto es porque lo siento y me caracteriza la autenticidad. No, no es marketing”, escribió él artista.

Sin embargo, muchos seguidores aseguran que no existe tal dedicatoria y que todo se trataría de una estrategia para dar a conocer más su tema.

Vea las declaraciones de Juan Duque: