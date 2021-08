“No estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero”: La Liendra tras perder su cuenta de Instagram

La Liendra , desde que le desactivaron su cuenta de Instagram, ha venido mostrando cómo se ha sentido días después.

En una cuenta alterna se le vio tomando y compartiendo con amigos, luego dijo que no se preocuparán por él ya que “su vida no depende de una cuenta de Instagram.

“No estoy pensando en crear una nueva cuenta, estoy viviendo mi vida, ella no se basa en una cuenta de Instagram. No estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero gracias a Dios”, dijo La Liendra en redes, declaraciones que a algunas personas no le gustaron.

Vea aquí el video:

