“No estuve detenido”: Darío Gómez explicó su polémica en un aeropuerto

El cantante de música popular Darío Gómez, aparentemente fue detenido antes de abordar un avión en el aeropuerto Antonio Nariño en la ciudad de Pasto.

El hecho quedó registrado en un video que ya se hace viral en las redes sociales donde se puede ver al ‘Rey del Despecho’ discutiendo con los uniformados.

Sin embargo, Gómez le salió al paso a los rumores sobre su detención.

“Como humano reaccioné ante la negativa de los funcionarios en no dejarme abordar el vuelo programado, mi agenda de trabajo no me lo permite por tener que cumplir con otros compromisos”, dijo.

“No es cierto que haya estado detenido. Simplemente decidí retirarme del lugar”, comentó.

Darío Gómez entrega de su propia voz el comunicado oficial donde aclara los hechos ocurridos durante el fin de semana luego de que se filtrara un video donde se logra ver a unos policias retirándolo a la fuerza del aeropuerto donde se encontraba, minutos antes de tomar un vuelo pic.twitter.com/HsEzV8JgHb — La Cantina Popular (@lacantinapopu) July 9, 2019