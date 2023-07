"No hay nada más espectacular que los fanáticos se sientan cerca": Laura Maré sobre su música

Este sábado, 15 de julio, en el Radar de Blu Radio, con Ricardo Ospina, Laura Maré Vargas, compositora e intérprete de música salsa, entregó detalles de su nuevo lanzamiento musical ‘María’.

“Es una historia linda porque yo empecé a hacer música en un momento de mi vida donde mis amigas empezaron a venir con muchas historias de amor y de desamor y yo no sabía qué hacer con esa información, por lo que quería acompañarlas de alguna forma”, comentó Laura Maré.

De acuerdo con Laura Maré, las canciones que normalmente componen los artistas están llenos de vivencias y experiencias, como su más reciente entrega ‘María’, en la que cuenta la historia de amor de una de sus amigas a la que le rompieron el corazón.

“Creo que uno llega a un límite de estar cerca de las personas que quiere, entonces comencé a convertir en canción cada una de las historias de cada una de mis amigas para honrar ese momento de vulnerabilidad en el que se acercaban a mí a contarme que es lo que les estaba pasando”, agregó Laura Maré.

Publicidad

Por otro lado, Laura Maré habló sobre su trayectoria artística y aseguró que está muy emocionada por lo que vendrá en un futuro.

“Hoy estoy muy contenta y muy tranquila, no le tengo miedo al futuro y en lo largo de mi carrera he aprendido a avanzar paso a paso y tratando de ayudar a las personas. No hay nada más espectacular que la gente se sienta cerca y que la música sirva para cuando la gente se sienta triste”, afirmó.

Escuche la entrevista: