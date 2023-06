No importa el color del trigo con tal que dé buena harina: Jorge Velosa pide que no lo llamen doctor

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Jorge Velosa, músico y compositor colombiano, en diálogo con Mañanas Blu, habló sobre el título de Doctor Honoris Causa en Lenguaje y Cultura que recibió en Tunja en la universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Durante la entrevista, Jorge Velosa expresó su agradecimiento por el reconocimiento, pero aclaró que prefiere que lo llamen por su nombre y no con un título académico.

"No importa el color del trigo con tal que dé buena harina. Primero que todo, como dice un dicho muy famoso, que de vez en cuando hay que recordarles a los doctores. ‘Doctor que tendrá mi cuerpo porque me siento muy mal y cada vez que me duermo yo me sueño con un pan”, aseveró Jorge Velosa, destacando la importancia de la música carranguera y su legado cultural.

Jorge Velosa, conocido por su estilo único y su enfoque en la música carranga, manifestó su orgullo por ser considerado uno de los referentes de la cultura popular en Colombia y resaltó que la música carranguera trasciende más allá de lo musical y representa un canto a la vida y a la alegría.

Publicidad

“Sigo haciendo música, pero fundamentalmente escribiendo a partir de mis archivos”, explicó.

Asimismo, Jorge Velosa explicó que ha experimentado diferentes etapas a lo largo de su de trayectoria, pues el género carranguero ha evolucionado y ha sido acogido por diversas generaciones de músicos y seguidores.

“Los jóvenes se han apropiado del género, pues muchos les gusta las canciones y la melodía de la carranga. Tiene mucho para bailar y disfrutar. Canciones como la diablura se volvieron famosas entre los niños”, dijo.

Publicidad

A sus 73 años, Jorge Velosa sigue siendo una figura relevante en la escena cultural colombiana. Aunque se ha retirado de los escenarios, continúa componiendo y escribiendo.

“Aunque ya llevo tres años retirado de los escenarios sigo creando música y disfrutando la carranga”, aseveró Jorge Velosa.

Le puede interesar: