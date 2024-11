'No Se Dio', el sencillo de Ysa C y Hamilton que transforma el afrobeat

La música colombiana sigue evolucionando y más artistas apuntan porque la industria vaya a un siguiente nivel, por eso, el afrobeat es la apuesta que tienen para lograr y, ahora, el sencillo de 'No Se Dio' de Ysa C y Hamilton lo confirma. Con apenas 22 años, la primera se ha encargado de que su música le de un lugar al empoderamiento, no por nada hizo parte de la canción oficial del Mundial Sub-20 Femenino, que se llevó a cabo hace poco en Colombia.

La colaboración entre Ysa C de Cali y Hamilton de Cartagena en 'No Se Dio' es la prueba de que la música colombiana está viviendo un momento de gran creatividad. Junto a The Prodigiez, estos jóvenes artistas han creado un tema que fusiona diferentes estilos urbanos, convirtiéndola en una verdadera explosión de talento.

"Siempre tuve la certeza que lo íbamos a lograr. Faltan muchas cosas por cumplir (...) Se viene otro álbum y donde hay participación de artistas colombianos que son globales (...) La música la hacemos sin esperar un palo global, sino lo que nos fluye. Gracias a Dios porque él nos da la sabiduría (...) Mi equipo y yo transformamos esta escena de la música urbana, lo que tiene que ver con el afrobeat. Nosotros vinimos con estos nuevos sonidos, que no están alejados a la champeta, pero de verdad es algo muy bonito", dijo en su momento Hamilton sobre toda esta transformación, en diálogo con Blu Radio.

Ahora, esta unión con la joven vallecaucana demuestra el crecimiento de talento, que, cada día, florece desde diferentes partes del país para apuntar a esa fortaleza mundial de la industria colombiana, que se convierte en referente de más artistas de la región.

Esta es la canción: