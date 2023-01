"No tiene que mostrarse todo en redes": Kimberly Reyes sobre excelente relación con su exesposo

La actriz y modelo costeña Kimberly Reyes habló en redes sobre el tipo de relación que tiene con su exesposo, luego de que varios seguidores le preguntaran, insistentemente, sobre el tema.

Kimberly Reyes dijo que tiene una excelente relación con su expareja, pero afirmó que ese tipo de cosas no tienen porque saberla sus seguidores en redes sociales, plataforma en las que se dedica a mostrar cosas de su trabajo, planes con sus amistades y familiares.

Publicidad

"Chicos, uno acá en las redes no tiene que demostrar ese tipo de cosas. Tenemos una excelente relación, todo está normal, solo que obviamente tenemos planes diferentes y es normal. Eso no pasa nada, no tiene porque mostrarse aquí, que uno tenga una buena relación y se lleve súper bien con la expareja, que bobada", indicó Reyes.

Además, dijo que, incluso, para Navidad tuvo la oportunidad de compartir un momento con él, familia y amigos en común. En vacaciones su expareja estuvo en un paseo en Santa Marta en el que, por poco, también coinciden, pero al final no fue posible.

"El 24 nos alcanzamos a ver y hasta nos saludamos con mi excuñado", enfatizó.

Publicidad

Cabe recordar que para febrero del año pasado se conoció que Kimberly Reyes se había separado de Federico Severini, pero fue hasta junio del 2022 cuando esta quedó legalmente constituida.

“¿Ya te separaste con papeles y todo legalmente?”, le preguntaron en su momento a Reyes, quien contestó concretamente con un "sí" en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Luego de su separación a Kimberly Reyes no se le ha visto con nadie, sino disfrutando de su trabajo y salidas con amigos a diferentes ciudades del país. Hace algunos meses dio unas fuertes palabras sobre el "afán" que tienen muchos de sus seguidores por verla con alguien a su lado.

"Basta a todos los que me escriben esto. Oye, que no, no puede uno estar soltera porque todo el mundo es el novio", escribió Kimberly a una de las tantas personas que le insisten con el tema.

Vea aquí lo que dijo Kimberly Reyes sobre su relación con su exesposo:

Publicidad

Le puede interesar este contenido: