Video: colombiana pasó Navidad y Año Nuevo en una de las tribus caníbales más peligrosas del mundo

Alejandra Ramírez, una colombiana que decidió recorrer el mundo desde muy joven, se volvió viral en redes sociales por vivir como nómada digital. Pero, recientemente en su cuenta de Instagram, la colombiana mostró una de sus aventuras más grandes por medio de unos videos, pasar Navidad y Año Nuevo en una de las tribus caníbales más peligrosas del mundo.

Aunque parezca muy loco de hacer, Alejandra y su inmenso espíritu aventurero, decidieron pasar el fin de año con una tribu llamada los ‘korowai’, quienes son considerados como una de las cinco más peligrosas que existen en el mundo.

Alejandra llegó a este grupo, que está en Papúa Nueva Guinea, cerca del 24 de diciembre, para las fechas de Navidad, luego de viajar por aviones, barcos y horas de caminata.

Allí, se encontró con las personas de la tribu, quienes le dieron la bienvenida con taparrabos y gritos representativos, pero, ella, sin miedo, empezó a convivir con los caníbales, a conocer sus costumbres, creencias y modos de vida. Además, la colombiana, para dejar todo grabado.

“No puedo creerlo equipo, estoy en korowai. Les cuento dos cosas que me pasaron en la llegada: cuando llegue Marcus (el jefe de la tribu) me dijo que soy es la primera persona externa en la historia de los korowai en pasar Navidad con ellos”, explicó.

Además, por medio de un live de Instagram, la joven narró que la comunidad de la tribu le preguntó qué si no tenía familia, ya que es la primera persona que decide pasar las fechas de fin de año con ellos.

“Nadie nunca lo había hecho antes. Ellos me preguntaron: ¿Y tus papás están vivos? Yo le dije sí y me dijo: ¿dónde están? Respondí en Colombia. Además, el jefe de la tribu me explicó Bienvenida, acá eres parte de la familia, el temor ya pasó y ustedes son bien recibidos”, concluyó.

