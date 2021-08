"Nos querían matar": hermano de Sara Uribe fue víctima de robo con escopolamina

Por medio de historias de Instagram el hermano de la modelo y presentadora, Sara Uribe, contó a sus seguidores que fue víctima de violento robo luego de que lo escopolaminaron a él y a sus amigos en una discoteca en el Parque Lleras, en Medellín.

“Tengan mucho cuidado en el Parque Lleras del Poblado se los digo de corazón. El día viernes me escopolaminaron a mí y a todos mis amigos, nos robaron todo. Gracias a Dios nos pudimos escapar, no sé cómo, pero Dios es muy grande. No estaría contando la historia, nos querían matar”, escribió el hermano de Sara en su red social.

En sus historias, Thomas también publicó una foto de cómo los delincuentes le dejaron la cara por los golpes y les aconsejó a sus seguidores que tengan mucho cuidado cuando salen de una discoteca, puesto que no es conveniente salir solos.

“Esto lo cuento para que muchos de ustedes tengan mucha precaución, no salgan solos, no le reciban nada a nadie. Cuídense mucho”, afirmó Thomas.

Frente a esta situación la modelo, quien se encuentra en Estados Unidos con su hijo Jacobo y varios amigos, aseguró que es un hecho muy lamentable el no tener seguridad a la hora de compartir con amigos.