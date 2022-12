¡Para morir de risa! Las audiciones más graciosas del primer capítulo de Yo Me Llamo

Yo Me Llamo comenzó este martes con las primeras audiciones en Barranquilla. Varios talentos descrestaron a los jurados del programa y otros alegraron la noche, aunque no precisamente por sus interpretaciones.

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.

El primer personaje de la noche fue un hombre que imitó a Rihanna y que rápidamente causó cientos de comentarios en redes sociales, al igual que risas, sobre todo por su particular baile en el escenario de Yo Me Llamo.

Vea aquí: ¡El momento esperado! Jessi Uribe y Amparo Grisales se besaron en Yo Me Llamo

Publicidad

La imitadora de Paola Jara fue sensación no por su talento, sino porque en plena audición se le olvidó la letra de la canción de música popular, algo que los jurados de Yo Me Llamo no perdonaron y rápidamente le dijeron “no te llamas”. Según la participante, olvidó el tema por intimidación de Jessi Uribe, el nuevo integrante de la mesa del show.

‘Britney Spears’ y su agresiva presentación también causó risas entre los espectadores del show de imitación, más cuando la participante, al recibir el “no te llamas” de los jurados, aseguró que todo era culpa de Amparo Grisales.

Publicidad

El imitador de Fonseca fue uno de los que más divirtió a los televidentes de Yo Me Llamo. El joven interpretó ‘Te mando flores’ y su actuación provocó que la misma Amparo Grisales presionara los tres botones para que dejara de cantar.

Vea aquí todas las divertidas presentaciones del primer capítulo de Yo Me Llamo:

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.

Publicidad