“Pareces un hombre”: arremeten contra Lina Tejeiro por video ejercitándose

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Lina Tejeiro publicó videos de su rutina de ejercicios, lo que no esperaba es que un usuario la criticara por mensaje privado.

“No hagas tanto ejercicio que ya quedas como un man. Eras la mujer de mis sueños antes, ahora no”, le escribió el usuario.

Sin embargo, la actriz no se quedó callada y le respondió de manera contundente.

“Te explico algo con todo respeto: mi intención no es ser la mujer de tus sueños. Realmente no nací para ser lo que tú esperas que yo sea. Yo entreno y me ejército para ser la mujer de mis sueños. Si no te gusta, realmente me importa poco y nada”, le envío Tejeiro.

Finalmente añadió: “Tú no eres el hombre de mis sueños y tampoco espero que lo seas”.

Vea aquí las fotos:

