'Pautips' se queja porque no le tendieron la cama y es motivo de burlas en redes

La reconocida influencer Paula Galindo, más conocida en las redes sociales como ‘Pau Tips’, es tendencia en las redes sociales luego de quejarse en un video en el que señala que un hotel no le tendió la cama.

El hecho ya está siendo difundido en las distintas plataformas digitales donde se puede ver a la bogotana de 26 años haciendo la ‘denuncia’.

Según se puede observar en las imágenes, los empleados del hotel no ingresaron a su cuarto a realizar el aseo debido a la emergencia que se vive por el coronavirus.

Llegué a la habitación y estaba así intacta. Llamé al servicio y me dijeron que no estaban limpiando por eso del COVID. A mí no me dijeron eso antes de pagar precisó.

“A mí nunca me dijeron eso antes de pagar (…) simplemente que da rabia que no informen el servicio completo porque si no hubiera preferido no quedarme acá”, añadió.

En medio de su queja, la influencer, con los ojos llorosos, sostuvo que “estaba mamada” para ponerse a realizar limpieza.

“Es muy raro que no limpien y tengo como rabia porque tengo que ponerme a tender la cama y organizar el baño”, dijo.

Esta tragedia de PauTips es más grave que la tragedia familiar de la vicepresidenta.

pic.twitter.com/c7mMbqgqkr — Don Fulanito (@DonFulanito007) November 12, 2020

El hecho ha generado todo tipo de reacciones, e incluso, muchos critican que la joven no tienda su propia cama o recoja su propio desorden.

Aquí algunos de los comentarios:

PauTips tendiendo su cama esta mañana pic.twitter.com/dHGEB3VvNs — Niquillám. (@nicolastellezc) November 12, 2020

Pautips llorando mientras tiene la cama pic.twitter.com/hhLbyxhOTp — Juan Sebastian (@jsebasgomezca) November 12, 2020

Pautips después de tender la cama. pic.twitter.com/lELVSzAsTB — Brayitan (@MisterSumerce) November 12, 2020