'Perra', la nueva canción de J Balvin que causa polémica por su letra

El cantante colombiano J Balvin estrenó su más reciente álbum titulado Jose, pero la canción titulada 'Perra' se robó toda la atención de sus fanáticos por su letra.

El video de la polémica canción se publicó hace menos de 24 horas en YouTube y ya supero el millón de vistas en la plataforma. En esta oportunidad, el cantante paisa se unió con Tokischa Altagracia Peralta, una rapera de República Dominicana.

Sin embargo, este nuevo tema sorprendió a los fanáticos de Balvin, pues no están acostumbrados a que las letras de sus canciones sean tan pesada como la de 'Perra'.

“Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro para quedarnos pegados”, dice un aparte del nuevo tema de J Balvin.

Como era de esperarse, los seguidores del cantante aprovecharon para dejarle un comentario en el video de su nueva y polémica canción:

"De Tokischa lo entiendo, pero de J Balvin me perdió en esta tema", "gracias Dios por darle un hijo varón a J Balvin, no me imagina si hubiese sido niña", "La letra de esta canción es más Tokischa que de J Balvin", "Increíble que alguien como J Balvin saque estas cosas, parece una canción de principiante y la letra ni se diga", son algunos de los comentarios de los seguidores del cantante paisa.

A continuación mire el video de 'Perra', la nueva canción de J Balvin: