¿Pipe Bueno gritó a Amparo Grisales por culpa de ‘Greeicy Rendón’ en Yo Me Llamo?

Las opiniones de los jueces en el programa "Yo Me Llamo" rara vez coinciden. En su mayoría, discrepan en cuanto a sus evaluaciones de los imitadores, ya sea en las expectativas que tienen para los participantes o en cómo perciben su progreso o retroceso. Sin embargo, esta diversidad de opiniones enriquece las retroalimentaciones para los participantes. Sin embargo, durante una reciente edición del programa, Amparo Grisales mostró su descontento con la opinión de Pipe Bueno.

La discordia se produjo después de la presentación de la imitadora de Greeicy Rendón en la Noche de Eliminación. Amparo Grisales consideró que esta presentación requería un enfoque más vocal y que la interpretación fue exagerada. Por otro lado, César Escola notó cierto desacuerdo por parte de Pipe Bueno, quien defendió su opinión diciendo que, en su opinión, la imitadora brilló y que su voz fue excelente.

La controversia persistió incluso después de que la imitadora de Greeicy Rendón dejara el escenario. Tanto Amparo Grisales como Pipe Bueno continuaron debatiendo sobre los factores que influyeron en su actuación. A pesar de que afirmaron que estaban hablando con respeto, sus opiniones no encontraron un punto en común.

César Escola respaldó a Amparo Grisales, especialmente en lo que respecta al uso mínimo del teléfono que tenía la participante en su puesta en escena, argumentando que este elemento habría mejorado la interpretación.

Publicidad

El debate se intensificó a medida que cada juez expresaba su opinión, y aunque buscaban un punto medio, no lograron ponerse de acuerdo, lo que llevó al aumento del tono de voz en un esfuerzo por hacer valer sus opiniones y, por un momento, la situación se tornó bastante densa.

Pipe Bueno habló en tono elevado y Amparo Grisales no dudó en ‘frenarlo en secó’ y decirle: "¡pero no me grites!, oye. Me aturdió, qué pena. O sea, no me hables brusco". Rápidamente, el cantante le aclaró que no lo está haciendo y que esa no es era su intención en este momento.

Vea también