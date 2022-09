‘POPular’: el nuevo álbum discográfico del artista ecuatoriano Juan Fernando Velasco

La emblemática estrella de música latina y ganador de Emmy, Juan Fernando Velasco, lanzó su octava producción discográfica titulada ‘Juan Fernando Velasco POPular’, un viaje por los éxitos más recordados e importantes de su carrera artística.

"Es un álbum que me permite reinventarme, replantear mi carrera, que me acerca mucho más a Colombia. Estoy muy contento por retomar aquellas canciones exitosas que me ayudaron a acercarme a varios países latinoamericanos", aseveró el artista.

Según Velasco, su nuevo álbum va a estar acompañado de la participación de varios artistas colombianos.

"El tour, que arranca el 13 de octubre en el Movistar Arena e iremos por Bogotá, Medellín y Cali. Es una fusión entre mi música pop, y donde también estará este estilo de música popular presente. Colaboraré con grandes artistas del despecho colombiano", dijo.

Además, el cantante ecuatoriano aseguró que, el hecho de que el género popular este volviendo a tomar fuerza lo motiva a mejorar, ya que, con el paso del tiempo, este género perdió espacio dentro de la música.

“El álbum va a contar con mucha variedad de música y artistas, además de estar acompañado de la gira. La música popular está volviendo a tener mucha fuerza y estoy muy feliz porque eso nos brinda un espacio que habíamos perdido”, agregó.