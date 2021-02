¿Por mostrar de más? Echaron a Aída Victoria Merlano del malecón de Barranquilla

Aída Victoria Merlano contó a través de redes sociales que la echaron del malecón Puerta de Oro en Barranquilla , por su atuendo.

De acuerdo a un video publicado en redes, a la joven influencer se le ve con un top blanco, panties altos color rojo, medias blancas hasta la rodilla y patines. Al parecer, esta manera de vestir no fue bien vista por las autoridades de Barranquilla, quienes, según Merlano, le pidieron retirarse de este lugar.

“Estábamos en una zona del Malecón, pues donde no hay nadie, la idea era que estuviera solo para poder grabar y resulta que me echaron del malecón porque no puedo estar en el atuendo en que le mostré que estaba porque en vía pública no puedo vestir así. Me acuerdo que me dice: ‘mi superior dice que le mande una foto de cómo está vestida’, yo le dije: ‘¿Perdón? Yo no estoy desnuda, o sea, estoy hasta más vestida que la gente en la playa y vengo a crear contenido para una marca, es tema de trabajo’”, fueron las palabras que usó Aída para narrar lo sucedido.

La incómoda situación generó indignación en la joven influencer, quien no dudó en expresarlo a través de sus historias de Instagram , lo que causó que se compartiera en varias cuentas que siguen a famosos y se despertaran comentarios de todo tipo entre los internautas.